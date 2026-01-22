格闘ゲームファンのみなさん、準備はいいですか？ 『ストリートファイター6』のリングに、あの巨漢が満を持して帰ってきます！ かつての主人公「アレックス」が、想像を絶する進化を遂げ、全ての対戦相手をマットに沈めるべく、再びその雄姿を見せつけます。その破壊的な新スタイルと必殺技の数々を、最速で完全解剖していきましょう！

『ストリートファイター6』に「破壊神」が降臨！アレックス参戦で格闘シーン激変！

格闘ゲームシーンに新たな熱狂が巻き起こること間違いなし！ 『ストリートファイター6』にYear 3追加キャラクター第3弾として、「アレックス」が3月17日（火）に参戦することが決定しました。彼の登場は、ゲームの戦略に大きな変化をもたらし、多くのプレイヤーを魅了することでしょう。

プロレスラー「アレックス」、遂にリングイン！そのルーツと圧倒的な存在感

アレックスといえば、『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公を務めた、屈強な肉体を持つ男。ニューヨークで師匠のトムに育てられ、数々のストリートファイトを経験してきた彼の歴史は、多くのファンに知られています。

現在の彼はプロレスラーとして輝かしいキャリアを築き、その肉体はまさに「動く要塞」と呼ぶにふさわしいもの。なんと体重111kg！ その筋肉はハガースタジアム全体をベンチプレスできるほど（!?）というから驚きです。彼の代名詞である強力な投げ技、特に「パワーボム」で対戦相手をマットに沈める姿は、観る者すべてを惹きつけます。

さあ、彼の圧倒的な存在感を、まずはこちらの映像とイラストで感じてみてください。

「溜めキャラ」を卒業！新たなバトルスタイルで魅せる破壊力

今回の参戦で、最も注目すべきは、アレックスが「溜めキャラクターではない」という点です！ これまでのシリーズで彼の個性の一つだった「溜め」が無くなることで、一体どんな新しいバトルスタイルを見せてくれるのでしょうか？

その答えは、10種類以上の投げ技と、他の技へと繋がる多種多様な攻撃ルートにありました。ストリートでの経験とプロレスでの研鑽が融合した、まさに唯一無二のバトルが展開されます。

新たな切り札「ブレイカー・スタンス」が戦場を支配する！

本作から新たに加わった「ブレイカー・スタンス」は、アレックスのバトルスタイルを劇的に変える可能性を秘めています。その場で屈みこんで構えるこの動作は、実はガードができないという大きなリスクを伴いますが、それを補って余りある11種類もの派生技に繋げることが可能です。この構えは、まさに攻めの覚悟を体現しているかのようです。

ブレイカー・スタンスからの怒涛の派生技

「ブレイカー・スタンス」からは、相手を翻弄する多彩な技が繰り出されます。

* ヘビーラリアット（強パンチ） : ガードさせて有利、ボタンホールドでアーマー付与。カウンターヒットで背面やられを誘発します。

* タクティカルリープ（弱キック） : 素早いジャンプから空中攻撃へと繋げます。

* エアスタンピート（中キック） : ジャンプ後に急降下して踏みつける攻撃です。

さらに、特定の技をパニッシュカウンターで決めると、それぞれ“フライングスープレックス”、“デスバレーボム”、“スパイラルDDT”へと変化！ まさにプロレス技のオンパレードで、これには対戦相手も頭を抱えることでしょう。

必殺技で魅せる！アレックス流プロレスエンターテイメント

ここからは、アレックスの代名詞となる必殺技の数々を深掘りしていきましょう！

閃光の一撃！「フラッシュアックス」＆「フラッシュチョップ」

波動拳コマンドで繰り出される「フラッシュアックス」と「フラッシュチョップ」は、その名の通り、一瞬の閃きで相手を圧倒する技です。

弱版はコンボの締めに、中版はヒット後に新構え「ブレイカー・スタンス」へ移行可能。ガードされても反撃を受けにくいのがポイントです。地上ヒットで相手の体勢を崩し、「パワーボム」などの大技へ繋げられます。ガード後も先に動ける有利があり、OD版からは「ブレイカー・スタンス」へ派生可能！

この連携、まさに電光石火です。

地上と空中を制圧する「エアニースマッシュ」

飛び上がりながら膝で相手を地面に叩きつける「エアニースマッシュ」は、強力な対空技！ 弱版と中版は発生が早く、地上の相手には当たりませんが、強版は対空にはやや劣るもののコンボに組み込める応用力があります。

OD版はヒット時に強制ダウンを奪え、攻めを継続しやすいのが魅力。空中からの奇襲にも注意が必要ですね！

投げ技の真髄！「パワーボム」とその進化系！

アレックスの象徴とも言える「パワーボム」。近距離でのガード崩しに非常に有効です。

さらに、ヒットした「フラッシュチョップ」などで相手を背面から掴むと、「パワードロップ」になり大ダメージと位置入れ替えが可能に！ OD版では、背後から掴んだ際に前入力で「ハイパーボム」へ移行し、投げ飛ばす方向を選べるという戦略性も加わりました。これは使いこなせばとんでもない読み合いが生まれそうです。

観客を熱狂させるスーパーアーツの数々

アレックスのスーパーアーツは、どれも観客を沸かせる大技ばかり！

レベル1「レイジングスピアー」

しゃがみからの一気に強烈なタックル！ 発生時に打撃と投げに対して無敵があり、切り返しやコンボに大活躍しそうです。

レベル2「スレッジクロスハンマー」

前進しながら強烈なラリアットで相手を粉砕！ 空中ヒットで壁まで吹き飛ばし、飛び道具対策としても機能する優れものです。

レベル2「オメガウィングバスター」：プロレス界のレジェンドが参戦!?

トレーラーで話題になったこの技は、OD版「パワードロップ」を成功させると派生する隠し玉！ しかも、この技の一部モーションキャプチャを、なんとプロレス界のスーパースター、ケニー・オメガ氏が担当したというから驚きです！ これはもう、格闘ゲームとプロレスの夢のコラボレーションと言っても過言ではありませんね！

レベル3「ファイナルキャプチュード」

フラッシュチョップでひるませた相手を、一連の組み技で締め上げる究極のエンターテイメント！ 近距離での切り返しやコンボへの組み込みで、会場は大歓声間違いなしでしょう！

懐かしの「Outfit 2」や熱いテーマ曲で気分を盛り上げよう！

アレックスのもう一つの魅力は、やはりその見た目ですよね！

蘇る『ストIII』！お馴染みの「Outfit 2」

「Outfit 2」では、『ストリートファイターIII』でお馴染みの緑のオーバーオールと赤いバンダナを忠実に再現。これはファンにはたまらないコスチュームです！

入手方法は、ワールドツアーでアレックスとの絆をMAXまで深めるか、ショップでファイターコインを使って購入することが可能です。ぜひこの懐かしい姿でバトルに挑んでみてください！

JAM Projectが歌い上げる！アレックスのテーマ曲

さらに、アニソン界を代表する大人気ユニット「JAM Project」とのコラボレーションが実現しました！ 彼らが手掛けたアレックスのテーマ曲「GO！ALEX！～希望誕生～」のフルバージョンが近日公開されるとのこと。ゲームプレイトレーラーでも一部聴けますが、これはもう、熱くなること間違いなし！ 3月17日の参戦に向けて、このBGMを聴きながらイメトレをしてみてはいかがでしょうか？

アレックス参戦！今すぐ手に入れてリングに上がろう！

アレックスは、ファイターコインを使ってキャラクター単体で手に入れることができます。

また、「Year 3キャラクターパス」または「Year 3アルティメットパス」をお持ちの方は、キャラクターのリリース時に自動的に配信されますので、ぜひチェックしてみてください。

まだ『ストリートファイター6』を体験していない方も、この機会にぜひ遊んでみませんか？ 豊富なエディションが用意されています。

『ストリートファイター6』商品概要

1. ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

Year 1キャラクターパス、Year 2キャラクターパス、Year 2までの追加ステージ4種、初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を同梱した、まさにボリューム満点のエディションです。これ一つで広大な『ストリートファイター6』の世界を存分に楽しめます！Nintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam好評発売中

ダウンロード版：7,990円（税込）

パッケージ版：8,789円（税込）

1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

2. ストリートファイター6

格闘ゲームの新たな金字塔を打ち立てた『ストリートファイター6』の基本ゲーム。ここからあなたの伝説が始まります。Nintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam好評発売中

ダウンロード版：4,990円（税込）

1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

さあ、リングに上がろう！

3月17日（火）の参戦が待ちきれませんね！ アレックスの登場で、『ストリートファイター6』のバトルはさらに奥深く、そして熱いものになるでしょう。私もいちプレイヤーとして、彼の新しいバトルスタイルを研究し尽くしたいと思います。

ぜひ、この熱気を体感しに、あなたも『ストリートファイター6』の世界へ飛び込んでみませんか？

©CAPCOM

