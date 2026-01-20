EM研究機構が運営する「EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート」は、1月～3月末までの期間限定で、心身を整える宿泊プラン「冬の温活・癒し｜わたしを整える温活ステイ」を販売する。

心と体が喜ぶ朝ごはん

同プランは、冬の冷えやストレスに対し、スパ・サウナ・岩盤浴のフリーパスと発酵朝食、ケミカルフリーな客室を組み合わせ沖縄の温暖な気候の中で「あたためて、ゆるめて、整う」体験を提供するリトリート企画。

滞在中はスパ、サウナ、岩盤浴のフリーパスが利用可能。岩盤浴は、EMセラミックスやブラックシリカなどの特殊鉱石を使用しており、遠赤外線効果で身体の芯まで温める効果があるという。乳白色の超微細な泡が肌をやさしく包む「シルキーバス」は、開放的な景色を眺めながら入浴できる。

展望シルキーバス

客室(選べる4タイプ)は化学物質を抑えたケミカルフリーな空間で、珪藻土や琉球畳を用いた部屋などでリラックスできる。

旅のスタイルに合わせて選べる客室

朝食には、自社農園の野菜や発酵の知恵を活かした「心と体が喜ぶごはん」を、ビュッフェ形式で提供する。夜は、自家製ハーブを使用した香り高いオリジナルカクテル(ノンアルコールも対応)や、身体に優しいプレミアムディナーが楽しめる。

さらに、レイキヒーリングやアーシング体験、アロマトリートメント、EMカプセルといったオプションのほか、味噌作りやぬか床作りなどのワークショップも用意する。

リラクゼーションもオプションで受けることができる

特典として、EM栽培の有機ドライバナナとコスタリカコーヒーも付いている。