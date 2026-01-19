インパクトジャパンは1月19日、中間管理職向け研修プログラム「ENHANCE」をリリースする。

同プログラムは管理職の負担増が課題となる中、日々の業務プロセス自体を部下育成の場へと変え、組織力を高めることを目的に開発した。

プログラムのコンセプトは「流れに乗って磨かれる」。管理職への昇進は転職に匹敵する大きな転換であり、同社ではキャリアチャレンジについて、困難とやりがいが混在する「急流下り」に例えている。この急流を乗りこなすには、単なるスキルの習得だけでなく、プレイヤー時代のマインドを捨てるOSのアップデートが必要であるとして、管理職の日常業務の大部分を占める「会議運営」と「個別面談」という2つのスキルに絞り磨いていけるような仕組みを構築した。

プログラムは、「会議の運営」「個別面談の進行」「組織と個人の整合」という3つのモジュールで構成。会議の運営の基礎基本や部下との個別面談の効果的な進め方を反復訓練によって身につける。会議や面談といった必須業務を「やりこなす」だけでなく、OJTの場として機能させることによって、他者を通じて成果を出す本来のマネジメントに注力できることをねらいとする。

結果として、意思決定が迅速化し、組織全体のジョブ・エンゲージメント向上や、管理職を志向する人材の増加に寄与する。