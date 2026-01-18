TOブックスが運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『2度目の人生、と思ったら、実は3度目だった。～歴史知識と内政努力で不幸な歴史の改変に挑みます～＠COMIC』の無料話増量キャンペーンが2026年1月28日(水)まで実施される。

「今度こそ幸せ一家を守るんだ！」

無能者と言われた青年男爵・タクヒールは、愛する家族を何もできずに失った。

だが死に際に突如発現した時空魔法により、前々世の記憶を取り戻した上で幼少期へ逆行!?

もう戦争にも疫病にも怯まない――蘇った現代知識を駆使して文明の利器たちを開発し……家族の運命を力技で捻じ曲げる！

未来知識を使えば、凶作や洪水の被害を抑えつつ有望な人材をあらゆる手で味方にし、ソリス男爵領を強盛に！

なりふり構わない行動はやがて、カイル王国を越えて大陸全体に歴史改変のうねりを生んでいく――！

“家族第一主義”な麒麟児が悲しき運命を打ち破る！ 前代未聞の一大反逆劇、開幕！

コミックス＆原作の単行本情報

■『2度目の人生、と思ったら、実は3度目だった。～歴史知識と内政努力で不幸な歴史の改変に挑みます～＠COMIC 第3巻』

漫画：麦こうちゃ

原作：take4

キャラクター原案：桧野ひなこ

発売：2026年1月15日(木)

『2度目の人生、と思ったら、実は3度目だった。7 ～歴史知識と内政努力で不幸な歴史の改変に挑みます～』

著：take4

イラスト：桧野ひなこ

発売：2026年2月15日(木) ※予約受付中