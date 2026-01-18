プレミアリーグ第22節が17日に行われ、トッテナム・ホットスパーとウェストハムが対戦した。

前節終了時点で7勝6分8敗の成績を残し、勝ち点「27」で14位につけるトッテナム・ホットスパー。現在はFAカップも含めた公式戦で2連敗中、4戦未勝利と苦しい状況が続くなか、今節は降格圏の18位に沈むウェストハムをホームに迎えた。

試合は序盤の15分に動く。ウェストハムは15分、左サイドへの展開でクリセンシオ・サマーフィルにボールが渡ると、ドリブルをスタート。細やかなタッチと緩急を用いたドリブルでカットインすると、右足から放たれたシュートがディフレクションの末にゴールに吸い込まれ、アウェイチームのウェストハムが先手を取った。

このままウェストハムの1点リードで後半へ折り返すと、64分にはトッテナム・ホットスパーが反撃。右サイド深い位置に入ったウィルソン・オドベールからの落としを受けたペドロ・ポロが、ダイレクトでクロスボールを送ると、これがボックス内にいたクリスティアン・ロメロの頭にピタリ。ピンポイントクロスからキャプテンが同点弾を奪い、トッテナム・ホットスパーが試合を振り出しに戻した。

このまま1－1で後半アディショナルタイムに入ったが、試合はこのままでは終わらなかった。ウェストハムは途中出場のカラム・ウィルソンが、アーロン・ワン・ビサカからのクロスボールを胸で収めて、右足を振り抜いたが、ここはペドロ・ポロのシュートブロックに阻まれる。それでも、このプレーで右コーナーキックを獲得すると、ボックス内で混戦が生まれ、最後はウィルソンが押し込む。土壇場でウェストハムが勝ち越しに成功した。

試合はこのままタイムアップ。トッテナム・ホットスパーは一度は追いつきこそしたものの、最終的に黒星を喫し、これでプレミアリーグのみで見ても今季3度目の連敗。公式戦全体では、今季ワーストタイに並ぶ公式戦5戦未勝利となった。一方、ウェストハムはプレミアリーグで11試合ぶりの白星を手にした。

この後、トッテナム・ホットスパーは20日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節でドルトムントをホームで迎え撃つ。一方、ウェストハムは24日、次節のプレミアリーグでサンダーランドをホームに迎える。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 1－2 ウェストハム

【得点者】

1－1 15分 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）

1－1 64分 クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）

1－2 90＋3分 カラム・ウィルソン（ウェストハム）

【ゴール動画】サマーフィルの先制弾とロメロの同点弾