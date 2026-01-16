「車検を通す？ それとも買い替え？」そんな悩みに答えるオートバックスのサービスを紹介

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。

1月8日（木）の放送は「“車検か？ 買い替えか？”最新カーライフトレンド」に注目。株式会社オートバックスセブン 広報･IR部の富井飛雄（とみい・ひゅう）さんから、オートバックスがおこなっているサービスについて伺いました。

◆車検の相談＆買取査定を同時におこなうメリット

車が安全基準や環境基準を満たしているかを定期的に確認する車検（正式名称：自動車検査登録制度）ですが、基本料金と法定費用だけでも数万円かかってしまい、そこから消耗品の交換や整備が加わると、さらに費用が膨らむケースも少なくありません。そのため「どこに依頼すればいいの？」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

全国でチェーン展開するオートバックスでは、“車検の相談”と同時に“買取査定”も依頼できるサービスを展開しています。富井さんは、このサービスについて「車検を受けに来られるお客さまのなかには、『車検を通すよりも、買い替えたほうがいいんじゃないか？』とお悩みの方も多くいらっしゃいます。そこで、車検とあわせて“今この車を売ったらいくらになるのか”といった買取査定もご案内しております」と説明します。

予約は電話だけでなく、Webサイトやアプリを使って簡単におこなうことができ、オイル交換などのメンテナンスオプションもお得に利用可能。なお、買取査定を実施していない店舗もあるため、車検と買取査定を同時に依頼する際は、来店前に確認しておくことをおすすめします。

オートバックスは全国に約600店舗も展開しており、国家資格を持つ整備士が3,800人以上も在籍しています。「車検の累計実績は1,000万台を超えており、EVやハイブリッド車も含めて、確かな整備をご提供いたしますので安心してご利用いただけます」と長年の経験と知見から得た安心車検サポートをアピール。

さらに、タイヤやエンジンオイル、バッテリー、ワイパー、ライト周りの5項目を対象とした“おクルマ無料安全点検”も実施しているので、出かける前や長距離ドライブ前に「少しでも気になるところがあれば、お気軽にご相談ください」とオートバックスならではの強みも挙げます。

◆「正直商売」で顧客の信頼を獲得

数年前、中古車業界の不正が大きな問題として報じられ、業者選びに慎重になる人も少なくありません。ユージが“信頼できる業者選びのポイント”について伺うと、富井さんは「透明性と実績が重要」と言及します。

車買取・販売事業のオートバックスカーズでは「正直商売」を事業理念に掲げており、その象徴として、業界に先駆けて紙の見積書を発行してきました。「口頭だけだと、どうしても“言った・言わない”のトラブルが起こりやすいので、だからこそ、書面でしっかりお渡しをさせていただいています」と明かします。

また、特許を取得している「査定Dr.」という独自の査定システムを導入しているため、どの店舗で査定してもばらつきがなく、公平で透明性の高い価格提示を実現しています。

さらに、提示された見積金額は5日間保証されます。富井さんは「持ち帰って他社と比較したり、家族と相談したり、じっくり検討できる点でもご好評いただいております」と話していました。

取材を振り返って、ユージは「そもそも、オートバックスが車の買取・販売をおこなっていることを知らなかった」と驚きつつ、「透明性がしっかり担保されていて、信頼できるなと感じました」と納得の様子でした。車検の相談と買取査定を一度にできるオートバックスの取り組みは、車の将来を考えるうえで、新たな選択肢を提示してくれるかもしれません。

富井さんとユージの対談のノーカット版は、TOKYO FMのYouTubeチャンネルで配信中です。

