あなたは年間13万円分ムダにしているかも!? 日本人の睡眠不足、経済損失は年1兆円規模に…ポケモンスリープ8万人データで判明した“社会的時差ボケ”の代償

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。 今回の放送のコーナー「YellowHat TODAY’S KEY NUMBER」では、現代日本人が抱える「睡眠リズムの乱れ」がもたらす衝撃的な経済的インパクトについて紹介しました。今回の放送で注目したキーワードは「睡眠リズムの乱れ 経済損失は年1兆円」です。世界的睡眠学者で筑波大学の柳沢正史教授たちの研究チームが、睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」の国内利用者およそ8万人の記録から推計したところ、睡眠リズムの乱れによる日本の経済損失は、年間1兆円規模に上ることが明らかになりました。パーソナリティのユージは、この莫大な数字に「めちゃ睡眠大事じゃん！」と驚きの声をあげました。今回の調査では、アプリで計測された入眠・起床時刻や、平日と休日の睡眠リズムのズレである「社会的時差ボケ」などのデータと、労働生産性との関係を分析。その結果、睡眠は5つのタイプに分けられ、なかでも「社会的時差ボケ型」が仕事中の集中力や効率のスコアが最も低かったといいます。これを経済損失額に換算し、健康的な睡眠の人と比較すると、1人あたり年間13万6,000円の損失に相当。日本全体に当てはめると、年間約1兆円という巨額の損失につながっているという結果になりました。パーソナリティの吉田が「日本人には睡眠不足の人が多いので、それによる『経済効果』もあるのでは？」と投げかけると、話題は睡眠にまつわる市場へ。高機能なパジャマやマットレス、枕といった寝具をはじめ、リカバリーウェアやアイマスク、さらには入眠を助ける栄養ドリンクやベッドルーム用の映像機器など、現代人の睡眠への関心の高さが、多くのヒット商品を生んでいる現状に触れました。ユージも「入眠のためのアイテム、いろいろあるよね」と頷きつつ、「でも、日本人全員の睡眠が改善されて1兆円の損失がなくなったら、今度はその市場はどうなるんだろう（笑）」と鋭い視点でコメント。睡眠不足をターゲットにしていたビジネスへの影響を案じつつも、睡眠問題の根深さを改めて強調しました。柳沢教授によれば、生産性の低下を防ぐコツは、平日の不足分を休日に「寝だめ」するのではなく、普段から30分でも長く寝ることを意識し、休日も睡眠のリズム（中央時刻）を一定に保つことだといいます。ユージが「世界的にも日本人は睡眠不足と言われているらしいですよ」と指摘すると、吉田も「経済というよりは、やっぱり自分自身の体が一番大事。2026年は自分の睡眠を見直していきたいですね」と決意を語りました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1