ヤクルトは15日、矢崎拓也投手の登録名を「拓也」に変更すると発表した。

拓也は広島からヤクルトに現役ドラフトで昨季加入。移籍1年目の昨季は、開幕一軍を逃し、4月19日に一軍昇格を果たしたが、4月終了時点で3試合・防御率10,13と精彩を欠いた。それでも尻上がりに調子を上げていき、6月13日のロッテ戦から8月8日の阪神戦にかけて17試合連続無失点。終わってみれば、45試合に登板して、2勝0敗12ホールド、防御率1.93とスワローズのブルペンに欠かせない存在になった。