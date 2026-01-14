@media (min-width: 768px) {

大学時代からトップチームに招集され、プロ1年目から遊撃のレギュラーを任された若手内野手。大きな離脱なくシーズンを完走し安定した成績を残したが、代表経験の少なさと年齢が選考でどう評価されるかが焦点となる。［1/6ページ］

次世代遊撃手の可能性

宗山塁

[caption id="attachment_245441" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの宗山塁（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／79kg

・生年月日：2003年2月27日（22歳）

・経歴：広陵高 - 明治大

・ドラフト：2024年ドラフト1位（楽天）

・2025年成績：122試合出場、打率.260（430打数112安打）、3本塁打、27打点、7盗塁

大学4年時に井端ジャパンへ招集された経験を持つ宗山塁。プロ1年目はいきなりベストナインを受賞するなど、新人離れしたパフォーマンスを発揮した。

明治大で1年春から正遊撃手を担い、アマチュア球界No.1野手と称された宗山。2024年3月に行われた欧州代表との強化試合では、大学生ながら侍ジャパントップチームに選出された。

迎えた同年のドラフト会議では、5球団が1位指名。抽選の末に東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団が決まった。

ルーキーイヤーは開幕から遊撃のレギュラーとして起用され、大きな離脱なくシーズンを完走。

最終的に122試合に出場し、打率.260、3本塁打、27打点、7盗塁を記録し、ベストナインに輝いた。

同年11月に開催された侍ジャパンシリーズでは招集外となったが、現在の侍ジャパンでは、確固たる正遊撃手が不在の状況だ。

小園海斗（広島）、野村勇（ソフトバンク）らも候補に挙がっているが、宗山が大抜擢される可能性もありそうだ。

俊敏性と長打力を兼ね備え、内野全ポジションをこなすユーティリティー性が魅力の右打者。復調を遂げた直近シーズンでは存在感を示したものの、代表経験は限定的で、バックアップ枠としての評価が鍵を握る。［2/6ページ］

内野ユーティリティーの評価

野村勇

[caption id="attachment_245440" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの野村勇（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／82kg

・生年月日：1996年12月1日（29歳）

・経歴：藤井学園寒川高 - 拓殖大 - NTT西日本

・ドラフト：2021年ドラフト4位（ソフトバンク）

・2025年成績：126試合出場、打率.271（376打数102安打）、12本塁打、40打点、18盗塁

2025年11月に行われた韓国との強化試合で、初めて侍ジャパンに名を連ねた野村勇。メンバー選考において、当落線上の1人と目されている。

社会人3年目を迎えた2021年のドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスから4位指名を受けてプロ入り。ルーキーイヤーから一軍に定着した。

同年は97試合出場、打率.239、10本塁打、25打点、10盗塁と能力の一端を示した。

その後の2シーズンは、故障もあって打率1割台と低迷したが、プロ4年目の2025年にレギュラー格へと成長。

最終的に自己最多の126試合に出場し、打率.271（規定未満）、12本塁打、40打点、18盗塁の好成績をおさめた。

抜群の身体能力に加え、遊撃を中心に内野の全ポジションをこなすユーティリティー性を備える野村。現在の侍ジャパンは、遊撃手が手薄な状況。

また、バックアップとしても重宝される存在に。他選手との兼ね合いになるが、白羽の矢が立つ可能性も十分にありそうだ。

攻守の要を担う捕手として打撃面でも成長を示し、規定未満ながら高打率と長打力を両立した。守備面の安定感は強みだが、代表捕手陣は層が厚く、比較対象とのバランスが問われる立場にある。［3/6ページ］

捕手枠の競争

岸田行倫

[caption id="attachment_245439" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの岸田行倫（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年10月10日（29歳）

・経歴：報徳学園高 - 大阪ガス

・ドラフト：2017年ドラフト2位（巨人）

・2025年成績：87試合出場、打率.293（266打数78安打）、8本塁打、39打点

扇の要を担う捕手において、当落線上と目されているのが、岸田行倫だ。

大阪ガスから2017年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。プロ入り後は小林誠司や大城卓三の存在もあり、なかなか一軍での出番を得られなかった。

それでもプロ7年目の2024年に一軍へ定着し、シーズン終盤には正捕手格に。同年は自己最多の88試合に出場し、打率.242、4本塁打、26打点を記録した。

甲斐拓也のFA加入した2025年は、開幕当初こそ出番が限られたものの、次第に先発マスクの機会が増加。

最終的に87試合の出場で打率.293（規定未満）、8本塁打、39打点の好成績をおさめた。

また、守備面でもリーグ2位の盗塁阻止率.419をマーク。攻守に強い存在感を放った。

井端ジャパンでは2025年の強化試合で2回連続招集。だが、WBC出場には坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（オリックス）といった両リーグを代表する捕手に加え、前回大会を経験した中村悠平（ヤクルト）らとの争いとなりそうだ。

中軸を任される強打の外野手として安定した打撃成績を残し、守備面でも高い評価を得ている。国際大会での実績は十分だが、同ポジションにメジャー組が揃う中で起用法が選考のポイントとなる。［4/6ページ］

外野主軸の序列

森下翔太

[caption id="attachment_245443" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの森下翔太（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／93kg

・生年月日：2000年8月14日（25歳）

・経歴：東海大相模高 - 中央大

・ドラフト：2022年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：143試合出場、打率.275（549打数151安打）、23本塁打、89打点、5盗塁

2024年に行われたプレミア12では、全試合で4番打者を任された森下翔太。井端ジャパンの常連となっているが、WBCではメジャー組との兼ね合いに左右されることとなりそうだ。

中央大から2022年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから2桁10本塁打を放つと、翌2024年には規定打席をクリアし、打率.275、16本塁打、73打点をマーク。

プロ3年目の2025年は全143試合に出場。打率.275、23本塁打、89打点の活躍でベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

第6回WBCでの招集が期待されているが、森下が主戦場とする外野の両翼には鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）といったメジャーリーガーがひしめく。

2025年11月に行われた侍ジャパンの強化試合では、センターでも起用されたものの、プロでは経験の少ないポジションだ。

井端弘和監督がどのような判断を下すのか、メンバー選考における注目ポイントといえそうだ。

球界屈指の走力を武器に、代走や守備固めで存在感を発揮する外野手。短期決戦向きの特性を備える一方、打撃面の評価や同タイプ選手との比較が代表入りの可否を左右しそうだ。［5/6ページ］

走力特化型野手の価値

五十幡亮汰

[caption id="attachment_245444" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの五十幡亮汰（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／67kg

・生年月日：1998年11月27日（27歳）

・経歴：佐野日大高 - 中央大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（日本ハム）

・2025年成績：118試合出場、打率.232（284打数66安打）、1本塁打、18打点、25盗塁

3年連続で2桁盗塁をクリアするなど、球界屈指の脚力を誇る五十幡亮汰。2024年のプレミア12では侍ジャパン入りしており、足のスペシャリストとして今大会も代表候補になりそうだ。

中央大から2020年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。しかし、プロ入り後は度重なる故障に苦しんだ。

プロ3年目の2023年に一軍での出番を増やすと、70試合の出場で17盗塁を記録。

2025年は自己最多の118試合に出場し、打率.232（規定未満）、1本塁打、18打点、25盗塁の数字。打撃ではやや物足りなさが残ったが、外野守備と走塁面では、抜群の存在感を発揮した。

一方で、国際大会において脚力は大きな武器となるが、中堅手候補では周東佑京（ソフトバンク）、岡林勇希（中日）など、俊足タイプの選手がひしめく。

メジャー組の招集が可能となれば、メンバー選考では厳しい立ち位置となりそうだ。

高いミート力と守備範囲を兼ね備え、シーズンを通して安定した成績を残す外野手。国際大会での経験もあり有力候補だが、ポジション事情と役割分担次第では微妙な立ち位置となる。［6/6ページ］

安定型外野手の立場

岡林勇希

[caption id="attachment_245442" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの岡林勇希（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／75kg

・生年月日：2002年2月22日（23歳）

・経歴：菰野高

・ドラフト：2019年ドラフト5位（中日）

・2025年成績：143試合出場、打率.291（578打数168安打）、5本塁打、35打点、17盗塁

NPBを代表する外野手の1人に名前が挙がる岡林勇希。しかし、WBCのメンバー選考では、当落線上に位置することとなりそうだ。

菰野高では、エース兼4番打者として活躍。2019年ドラフト5位で中日ドラゴンズから指名を受け、外野手としてキャリアをスタートさせた。

高卒1年目から一軍デビューを飾ると、高卒3年目の2022年に外野のレギュラーを奪取。

同年は142試合の出場で打率.291、161安打、32打点、24盗塁と大ブレイクし、最多安打に加え、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

その後も主力として活躍を続け、2025年は143試合出場、打率.291、168安打、5本塁打、35打点、17盗塁の好成績をマーク。自身2度目の最多安打に輝いた。

侍ジャパンでは、前回大会で正中堅手を務めたラーズ・ヌートバー（カージナルス）が故障のため招集が厳しく、確固たる正中堅手が不在の状況だ。

岡林は2025年11月に開催された強化試合で代表入りしており、白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

【了】