リゾートワークスとアルスタレンタカーは、法人向け福利厚生サービス「リゾートワークス」において、那覇空港店および宮古島店のレンタカーを通常価格から平均50%引きで提供開始した。
同提携はリゾートワークスにとって初のレンタカー提携であり、2025年12月1日より運用されている。
取扱車両はバン(Carica)、コンパクトカー(Havana、ライズ)、SUV(エクリプスクロス)、1BOX(デリカD5：定員7人)、軽自動車(デリカミニ)など幅広く、全ての価格に免責補償とNOC補償が含まれる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【2025年1月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
やったぜ! リベンジ退職 第13回 突然辞めた同僚が全社員に送った“ある証拠”で修羅場に
SBIハイパー預金、残高1兆円突破 サービス開始108日で到達、特別金利は年5.0％相当に
やばい同僚 第114回 【漫画】年末年始の話題で、同僚との会話が重くなる瞬間
主夫の暮らし 第115回 「卵300円か…」物価高に直面した主夫、見知らぬおばちゃんに救われる
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。