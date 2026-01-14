リゾートワークスとアルスタレンタカーは、法人向け福利厚生サービス「リゾートワークス」において、那覇空港店および宮古島店のレンタカーを通常価格から平均50%引きで提供開始した。

同提携はリゾートワークスにとって初のレンタカー提携であり、2025年12月1日より運用されている。

取扱車両はバン(Carica)、コンパクトカー(Havana、ライズ)、SUV(エクリプスクロス)、1BOX(デリカD5：定員7人)、軽自動車(デリカミニ)など幅広く、全ての価格に免責補償とNOC補償が含まれる。