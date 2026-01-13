ローソンは1月13日より、「ご当地！九州 うまいもん祭」を、九州および山口県下関市(豊北町・豊浦町除く)のローソン店舗で開催する。

からあげクン もつ鍋しょうゆ味

ローソンでは、「ご当地!うまいもん祭」と題し、地元の名店や食材とコラボした商品などを、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

九州および山口県下関市(豊北町・豊浦町除く)のローソン店舗では8品を販売する。人気商品のからあげクンからは、福岡のソウルフードをイメージした「からあげクン もつ鍋しょうゆ味」(298円)が登場する。

「スタミナ鉄板焼風おにぎり」(198円)は、福岡のB級グルメ「スタミナ鉄板焼」をイメージしたおにぎり。

スタミナ鉄板焼風おにぎり

人気店監修の商品も登場。「黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当」(697円)は、鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」が監修した。「麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン」(697円)は、鹿児島発祥の行列ができるラーメン店「麺屋ばってん親父」が、「西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ」(437円)は、福岡市中央区の西公園で50年の歴史を持つハンバーガー店が監修した。

黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

福岡県久留米市の丸永製菓のロングセラー商品「あいすまんじゅう」とのコラボ商品「あいすまんじゅう風味ぱん」(168円)、「あいすまんじゅう風味パンケーキ」(310円)も販売する。

あいすまんじゅう風味パンケーキ

まちかど厨房併設店では、鹿児島県産の銘柄鶏「桜島どり」を使用した「【まちかど厨房】桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し)」(592円)を販売する。

※黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当は、1月12日に発売する。