大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、今オフフリーエージェント（FA）になっていたカービー・イェーツ投手がロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。同投手は昨季不調だったが、移籍を機に復活する可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

イェーツはテキサス・レンジャーズでプレーした2024年、61登板、7勝2敗2ホールド33セーブ、防御率1.17という好成績をマーク。ドジャースはこれを評価し、同年オフに1年1300万ドルで契約を結んだ。

だが、迎えた2025年シーズンは50登板、4勝3敗15ホールド3セーブ、防御率5.23と、前年とは別人のような成績で終了。ポストシーズンでも登板ゼロに終わっていた。

エンゼルスとは前年の半額以下となる1年500万ドルの契約を結んだイェーツだが、同メディアは「エンゼルスは投手陣の歴史に華はないが、最新の補強には明るい材料がある。イェーツはエンゼルスへの加入により、レンジャーズ時代に共に過ごしたマイク・マダックス投手コーチと再びタッグを組む。イェーツはそのシーズン、33登板で防御率1.17、奪三振率12.41を記録した」と指摘している。

