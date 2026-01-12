スーペルコパ・デ・エスパーニャの決勝が11日に行われ、バルセロナとレアル・マドリードが対戦した。

前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦するスーペルコパ・デ・エスパーニャ。決勝にはバルセロナとレアル・マドリードが勝ち上がり、サウジアラビアの地で“エル・クラシコ”が実現した。

試合は立ち上がりの14分にレアル・マドリードが決定機を作り出す。ロドリゴのフリックによってヴィニシウス・ジュニオールが左サイドを抜け出し、スピードに乗りながらボックス内に侵入。だが、右足で狙ったシュートはGKジョアン・ガルシアにキャッチされた。以降はバルセロナがボールを支配して主導権を握るものの、レアル・マドリードも守備時に5バックに可変しながら対応していく。

しかし、次第にバルセロナが相手を圧倒し、立て続けにチャンスを生み出す。27分に右サイドからのクロスが大外へと流れ、アレハンドロ・バルデの回収からハフィーニャがシュートを放つが、GKティボー・クルトワが正面でストップ。35分にはヤマルのスルーパスにハフィーニャが抜け出したものの、ペナルティエリア内から放ったシュートは枠の右に外れてしまう。

そんななか、直後の36分にバルセロナがスコアを動かす。レアル・マドリードが自陣からボールを繋ぎ始めると、フェルミン・ロペスがセンターサークル内でインターセプト。すぐさま左サイドのハフィーニャにパスを出し、ショートカウンターに移行する。ハフィーニャはドリブルでボックス内に持ち運び、左足を一振り。シュートは対応したオーレリアン・チュアメニの股下を抜けてネットを揺らし、バルセロナが先制した。

対するレアル・マドリードも、前半アディショナルタイムにゲームを振り出しへと戻す。自陣ボックス内でチュアメニがパスをカットし、ボールを受けたゴンサロ・ガルシアがドリブルで前進。ハーフウェイライン左に張るヴィニシウスに展開すると、スピードに乗りながら深いエリアまで持ち運んでいく。巧みなタッチでジュール・クンデを抜き去り、ペナルティエリア内にカットイン。右足でゴールに流し込んで同点弾を決めた。

ゲームはここから一気に撃ち合いへと発展。45＋4分にペドリのスルーパスからレヴァンドフスキがボックス内に抜け出すと、トラップから右足でシュート。バルセロナが再び勝ち越しに成功する。その3分後にはレアル・マドリードが右サイドでコーナーキックを獲得し、ロドリゴのクロスをディーン・ハウセンがヘディング。一度は相手にクリアされたが、ゴンサロが押し込んですぐさま追いついた。

後半は一進一退の攻防が続き、こう着状態のまま時間が経過。すると73分、バルセロナがまたも先行する。右サイドでボールを持ったヤマルが斜めにパスを差し込み、ボックス手前で引き出したフェラン・トーレスがダニ・オルモとパスを交換。リターンをスルーすると、ハフィーニャが倒れ込みながらシュートを放つ。相手にディフレクションしたボールがゴールに吸い込まれ、バルセロナがリードを奪う。

直後にレアル・マドリードはキリアン・エンバペを投入してテコ入れを行うと、後半アディショナルタイムにはF・デ・ヨングが退場に。試合は3－2でタイムアップを迎え、勝利したバルセロナがスーペルコパ・デ・エスパーニャを制覇した。

【スコア】

バルセロナ 3－2 レアル・マドリード

【得点者】

1－0 36分 ハフィーニャ（バルセロナ）

1－1 45＋2分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

2－1 45＋4分 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

2－2 45＋7分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）

3－2 73分 ハフィーニャ（バルセロナ）

【スターティングメンバー】

バルセロナ（4－2－3－1）

GK：ジョアン・ガルシア

DF：ジュール・クンデ、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア（83分 ジェラール・マルティン）、アレハンドロ・バルデ

MF：フレンキー・デ・ヨング、ペドリ、ラミン・ヤマル、フェルミン・ロペス（66分 ダニ・オルモ）、ハフィーニャ（83分 マーカス・ラッシュフォード）

FW：ロベルト・レヴァンドフスキ（66分 フェラン・トーレス）

レアル・マドリード（4－4－2）

GK：ティボー・クルトワ

DF：ラウール・アセンシオ、オーレリアン・チュアメニ（82分 ダニ・セバージョス）、ディーン・ハウセン（76分 ダヴィド・アラバ）、アルバロ・カレーラス

MF：フェデリコ・バルベルデ（68分 アルダ・ギュレル）、ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、ロドリゴ

FW：ゴンサロ・ガルシア（76分 キリアン・エンバペ）、ヴィニシウス・ジュニオール（82分 フランコ・マスタントゥオーノ）



【動画】ハフィーニャによる値千金の決勝弾！



