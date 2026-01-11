2026年の“ラッキーナンバー”は？ 琉球風水志・シウマが解説「待ち受けに設定しておくだけで開運に」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、中川絵美里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。1月1日（木・祝）の放送では、店長・副店長・専属店員の4人でお届け！ さらに、ゲストには琉球風水志のシウマさんが登場！ ここでは、2026年の「ラッキーナンバー」について伺いました。

シウマさんは、琉球風水志の母の影響で、大学時代から姓名判断や九星気学を研究し始め、琉球風水や姓名判断、九星気学、そして、独自に考案した数意学などを組み合わせた鑑定が驚異的な的中率を誇り、これまでに5万人以上を鑑定。「携帯電話・下4桁合計数字占い」が好評で、テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）などにも出演しています。

◆2026年のラッキーナンバーは？

中川：2026年、特にラッキーな数字というのを教えていただけますでしょうか？

シウマ：一番いい数字が「17」なんですよ。

山本：何もない……。

中川：私、誕生日が17日です！

山本：え!? きたじゃん！

中川：やった～!!

ハマ：喜んでるなあ（笑）！

稲垣：誕生日でもいいですか？

シウマ：誕生日も当てはまりますし、携帯電話の下4桁を足した合計数字が17になる人もいいですし、持っていない人でも、「17」という数字を待ち受け画面に設定しておくだけで開運につながります。それで、この17という数字が「魅せる」っていうことにすごく長けていたり、目標を定めるとそれに向かって突き進むので、思考・行動がシンプルなんですよ。あと、カッコ良さを追求したりするので、2026年と非常に相性がいい数字が「17」になります。

ハマ：17だ。

山本：きた、エミリ（絵美里）年！

中川：うれしいです（笑）。「17」に注目ということですね。

