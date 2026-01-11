FAカップ3回戦が10日に行われ、マンチェスター・シティとエクセター・シティが対戦した。

FAカップ3回戦では、プレミアリーグおよびチャンピオンシップ（2部）のチームが登場。プレミアリーグ第21節終了時点で13勝4分4敗の成績を残し、勝ち点「43」で2位につけるマンチェスター・シティにとっては、これが今大会の初陣となる。そんな初戦で相まみえるのは、リーグ1（3部）で14位に位置するエクセター・シティだ。

マンチェスター・シティは9日、ボーンマスからガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョを総額6400万ポンド（約135億円）と報じられた移籍金で獲得した。加入発表の翌日にもかかわらず、セメニョは早速同試合でスターティングメンバー入りを果たしている。

試合は序盤の5分、セットプレーからエクセター・シティが最初のチャンスを作り出す。右コーナーキックからリアム・オークスが強烈なヘディングシュートを放ったが、ここは昨年12月18日に行われたカラバオ・カップ準々決勝のブレントフォード戦以来にゴールマウスを託されたジェームズ・トラッフォードに弾き出された。

徐々にマンチェスター・シティの攻撃にリズムが生まれると、12分には先制に成功。セットプレーの流れから連続して攻撃に出ると、最後はマックス・アレインがゴール前の混戦からシュートをねじ込んだ。

続く24分には、セメニョが放ったシュートのこぼれ球に反応したロドリが、低弾道のミドルシュートを叩き込み、マンチェスター・シティがリードを広げる。前半終盤に差し掛かった42分には、左コーナーキックからオウンゴールで3点目が生まれ、前半アディショナルタイムには、敵陣でボールを奪ったところから速攻へ移り、右のニアゾーンに入ったタイアニ・ラインデルスからの折り返しが、再びオウンゴールを呼び込んだ。

後半に入っても、マンチェスター・シティは攻撃の手を緩めない。その中心となったのは、前日に加入が発表されたばかりのアタッカーだった。49分、最終ラインから細かくボールを繋いで前進すると、左サイドでボールを受けたセメニョが、ラインデルスとのワンツーで左サイド深い位置に侵入。低弾道の折り返しをリコ・ルイスが押し込み、5点目を奪った。

さらに54分、巧みなテクニックで前を向いたラヤン・シェルキが中央を破るスルーパスを通すと、抜け出したセメニョが冷静にGKとの1対1を沈める。セメニョは初アシスト、初ゴールの双方を記録し、マンチェスター・シティが6点目を記録した。

以降もマンチェスター・シティはゴールを重ねる。71分にはジェレミー・ドクからのパスを受けたラインデルスが、狙い澄ましたミドルシュートで7点目をゲット。79分にはリコ・ルイスからのクロスボールをニコ・オライリーがヘッドで沈めただけでなく、86分にはディバイン・ムカサからのパスを受けたライアン・マケイドゥーが左足で豪快な一撃を突き刺した。

エクセター・シティは90分、ジェイク・ドイルヘイズが敵陣で相手のパスをカットすると、セカンドボールを引き取ったジョージ・バーチが左足で目の覚めるようなミドルシュートを叩き込み、一矢を報いる。しかしながら、直後の後半アディショナルタイムには、ゴール前のこぼれ球に反応したリコ・ルイスが右足でボレーシュートを撃ち込み、再び9点差となった。

試合はこのままタイムアップ。マンチェスター・シティが力の差を見せつけ、FAカップ4回戦進出を決めている。なお、数々の歴史を作ってきたジョゼップ・グアルディオラ監督体制のマンチェスター・シティにとって、初の二桁得点を記録するゲームとなった。

4回戦は2月14日の開催予定となっている。

【スコア】

マンチェスター・シティ 10－1 エクセター・シティ

【得点者】

1－0 12分 マックス・アレイン（マンチェスター・シティ）

2－0 24分 ロドリ（マンチェスター・シティ）

3－0 42分 ジェイク・ドイル・ヘイズ（OG／マンチェスター・シティ）

4－0 45＋2分 ジャック・フィッツウォーター（OG／マンチェスター・シティ）

5－0 49分 リコ・ルイス（マンチェスター・シティ）

6－0 54分 アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）

7－0 71分 タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）

8－0 79分 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

9－0 86分 ライアン・マケイドゥー（マンチェスター・シティ）

9－1 90分 ジョージ・バーチ（エクセター・シティ）

10－1 90＋1分 リコ・ルイス（マンチェスター・シティ）

