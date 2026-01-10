今日は2026年1月10日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 遠慮せずに行動をすることが、願っている状況を作り出します。食べたいと思ったら「これが食べたい」と口に出し、食べに行く。残り物をそのままにせず、「誰ももらわないならもらっていくよ」と手に入れましょう。幸運の女神が微笑みます。

遠慮せずに行動をすることが、願っている状況を作り出します。食べたいと思ったら「これが食べたい」と口に出し、食べに行く。残り物をそのままにせず、「誰ももらわないならもらっていくよ」と手に入れましょう。幸運の女神が微笑みます。 恋愛運 苦手だと思っていた人の新しい魅力を発見して、少し見方が変わります。しかも相手が同じようにあなたの見方を変えていて、急接近するでしょう。まだまだ別の側面もあります。見えたものがすべてだと思わず、まずは語らいの時間を増やしましょう。

苦手だと思っていた人の新しい魅力を発見して、少し見方が変わります。しかも相手が同じようにあなたの見方を変えていて、急接近するでしょう。まだまだ別の側面もあります。見えたものがすべてだと思わず、まずは語らいの時間を増やしましょう。 金運 イベントを企画したら大成功を収めるなど、今日はうれしい出来事が起こります。「あなたに任せたら成功する」という噂が流れて、スポンサーがつくことも。今日は誰かのお金を運用して報酬につながる日なので、パーティーなどを企画してみて。

イベントを企画したら大成功を収めるなど、今日はうれしい出来事が起こります。「あなたに任せたら成功する」という噂が流れて、スポンサーがつくことも。今日は誰かのお金を運用して報酬につながる日なので、パーティーなどを企画してみて。 仕事運 社交性とコミュニケーション能力が高まっているので、今日は積極的に外へ出て人と話す時間を作りましょう。プレゼンや交渉はもちろん、難しい契約も成立させられるのです。また上司や部下に言いづらかったことも、今日なら聞き入れてもらえます。

社交性とコミュニケーション能力が高まっているので、今日は積極的に外へ出て人と話す時間を作りましょう。プレゼンや交渉はもちろん、難しい契約も成立させられるのです。また上司や部下に言いづらかったことも、今日なら聞き入れてもらえます。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 南

二黒土星

総合運 美容と健康のために、今日は空気の良い場所で身体を動かす時間を作りましょう。モヤモヤしていたことが気にならなくなり、大らかさも育つでしょう。するとうれしい情報が舞い込んできて、ますます気分上昇！幸せを満喫できるでしょう。

美容と健康のために、今日は空気の良い場所で身体を動かす時間を作りましょう。モヤモヤしていたことが気にならなくなり、大らかさも育つでしょう。するとうれしい情報が舞い込んできて、ますます気分上昇！幸せを満喫できるでしょう。 恋愛運 ずっと意中の人の様子をうかがっていたのなら、今日は思い切って声をかけるような具体的なアクションを起こして。実は相手もそれを待っていて、勇気が出なかったのです。今日は最初の一歩を踏み出せるので、勇気を出しましょう。

ずっと意中の人の様子をうかがっていたのなら、今日は思い切って声をかけるような具体的なアクションを起こして。実は相手もそれを待っていて、勇気が出なかったのです。今日は最初の一歩を踏み出せるので、勇気を出しましょう。 金運 欲しいものを周りに伝えておくと、みんながその情報を集めてくれるでしょう。今日は情報収集のおかげで、お金を節約できるのです。複雑な保険内容も、誰かに細かく聞いてみるともっと掛け金を安くできたりするので、見直してみましょう。

欲しいものを周りに伝えておくと、みんながその情報を集めてくれるでしょう。今日は情報収集のおかげで、お金を節約できるのです。複雑な保険内容も、誰かに細かく聞いてみるともっと掛け金を安くできたりするので、見直してみましょう。 仕事運 あなたの右腕となりそうな、素晴らしいパートナーと出会うでしょう。あなたの提案をさらに足固めしてくれるので、成功する実感が湧くのです。このパートナーとは長期の付き合いになるので、価値観や仕事に対する考えなど話し合っておきましょう。

あなたの右腕となりそうな、素晴らしいパートナーと出会うでしょう。あなたの提案をさらに足固めしてくれるので、成功する実感が湧くのです。このパートナーとは長期の付き合いになるので、価値観や仕事に対する考えなど話し合っておきましょう。 吉方位1 南

南 吉方位2 南西

三碧木星

総合運 困っている人を放っておけず、自分のことが後回しになってしまいそう。ですが、今日はそれが正解です。相手に寄り添うその行動が、回りまわってのちに大きな幸運となって返ってきます。今日は自分のことができなくても焦らないで。

困っている人を放っておけず、自分のことが後回しになってしまいそう。ですが、今日はそれが正解です。相手に寄り添うその行動が、回りまわってのちに大きな幸運となって返ってきます。今日は自分のことができなくても焦らないで。 恋愛運 以前からあなたがライバル視していた人が、実は熱い思いを抱いているのです。単なる競争相手だと思っていたけれど、それを知ると見方が変わってしまうでしょう。そこでうまく「それはそれ」と線引きをすれば、良い関係が続きます。

以前からあなたがライバル視していた人が、実は熱い思いを抱いているのです。単なる競争相手だと思っていたけれど、それを知ると見方が変わってしまうでしょう。そこでうまく「それはそれ」と線引きをすれば、良い関係が続きます。 金運 無駄なお金が顕著に見えてくるので、そこを切り離すのも一案。ただあんまりバッサリ切り落としてしまうと、困る部分も出てくるのです。今日はこの保険を解約する、明日はこのクレジットカードを退会するなど一日ひとつがスマート。

無駄なお金が顕著に見えてくるので、そこを切り離すのも一案。ただあんまりバッサリ切り落としてしまうと、困る部分も出てくるのです。今日はこの保険を解約する、明日はこのクレジットカードを退会するなど一日ひとつがスマート。 仕事運 新しいものを取り入れるだけでなく、今日は古いものに対して目を向けてみてください。手書きだった頃の書類やファイルに目を通す、年配の人にアドバイスを仰ぐなどです。目からうろこの発見があり、今日は一皮むけるでしょう。

新しいものを取り入れるだけでなく、今日は古いものに対して目を向けてみてください。手書きだった頃の書類やファイルに目を通す、年配の人にアドバイスを仰ぐなどです。目からうろこの発見があり、今日は一皮むけるでしょう。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 北西

四緑木星

総合運 いつもの倍の速さで物事を進めてみましょう。無理かなと思うような量でも、実は追い風が吹いてどんどん片付いていくでしょう。それがやる気につながって、今日は一足飛びに階段を駆け上がれます。周囲と大きく差をつけるチャンス。

いつもの倍の速さで物事を進めてみましょう。無理かなと思うような量でも、実は追い風が吹いてどんどん片付いていくでしょう。それがやる気につながって、今日は一足飛びに階段を駆け上がれます。周囲と大きく差をつけるチャンス。 恋愛運 以前から気になっていた人や、復縁を打診していた人、恋人との結婚話を進めたい人などは一歩前に進む日。あなたの願った通りに相手が反応してくれるので、丁寧に会話を進めてください。すると次の展開も足早にやってくるでしょう。

以前から気になっていた人や、復縁を打診していた人、恋人との結婚話を進めたい人などは一歩前に進む日。あなたの願った通りに相手が反応してくれるので、丁寧に会話を進めてください。すると次の展開も足早にやってくるでしょう。 金運 単純にお金が転がってくる日なので、何をしても面白く過ごせるでしょう。お買い物がお得にできる、抽選で旅行が当たる、図書券をもらえるなどです。誰かのごちそうも期待できるので、今日は自分の財布を開くことが少ないかも。

単純にお金が転がってくる日なので、何をしても面白く過ごせるでしょう。お買い物がお得にできる、抽選で旅行が当たる、図書券をもらえるなどです。誰かのごちそうも期待できるので、今日は自分の財布を開くことが少ないかも。 仕事運 ある日知り合った人が、巡り巡って今日の助けになってくれます。今日はしばらく音沙汰がなかった人に、連絡を取ってみると良いでしょう。その人にとってもあなたが助けになり、お互いに良いことずくめ。この関係性を大切にしてください。

ある日知り合った人が、巡り巡って今日の助けになってくれます。今日はしばらく音沙汰がなかった人に、連絡を取ってみると良いでしょう。その人にとってもあなたが助けになり、お互いに良いことずくめ。この関係性を大切にしてください。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 なし

五黄土星

総合運 コミュニケーション能力がフルに発揮できて、今日のあなたは人気がうなぎのぼり。あちこちからイベントのお誘いや食事に行こう、飲みに行こうなどと声がかかるので、しばらくは賑やかに過ごせるでしょう。いろいろな出会いも期待できます。

コミュニケーション能力がフルに発揮できて、今日のあなたは人気がうなぎのぼり。あちこちからイベントのお誘いや食事に行こう、飲みに行こうなどと声がかかるので、しばらくは賑やかに過ごせるでしょう。いろいろな出会いも期待できます。 恋愛運 第一印象でとても好感を持たれる今日は、知らない人と出会える場所へ足を運ぶのが〇。部屋でコーヒーを飲むよりカフェへ行き、食事も外食がおススメです。店員さんや街ゆく人など、あなたを見染める人が出てくるのでロマンスに。

第一印象でとても好感を持たれる今日は、知らない人と出会える場所へ足を運ぶのが〇。部屋でコーヒーを飲むよりカフェへ行き、食事も外食がおススメです。店員さんや街ゆく人など、あなたを見染める人が出てくるのでロマンスに。 金運 午後から大きく運気が上昇する今日は、そのための心構えをしておきましょう。動きやすい服装にしてチャンスを素早くつかみにいく、余裕を持ったスケジュールを組んでおき、ラッキーなことが起こったら隙間に組み込むと逃がしません。

午後から大きく運気が上昇する今日は、そのための心構えをしておきましょう。動きやすい服装にしてチャンスを素早くつかみにいく、余裕を持ったスケジュールを組んでおき、ラッキーなことが起こったら隙間に組み込むと逃がしません。 仕事運 今日のあなたは頭の回転が速く先手を打っていけるので、まずは午前中にどんな作業から始めるか計画を。午後にはテキパキと行動に移し、あっという間にあなたにとって有利な展開が出来上がるのです。働きやすい環境づくりでモチベーションアップ。

今日のあなたは頭の回転が速く先手を打っていけるので、まずは午前中にどんな作業から始めるか計画を。午後にはテキパキと行動に移し、あっという間にあなたにとって有利な展開が出来上がるのです。働きやすい環境づくりでモチベーションアップ。 吉方位1 南

南 吉方位2 南西

六白金星

総合運 自覚はなくても、意外と身体は疲れているのです。注意力が散漫になって事故やケガなどしないよう、今日はゆとりを持って行動しましょう。広い範囲で動かず、狭い範囲が〇。眠いと思ったら仮眠を取るのも、大事なのです。

自覚はなくても、意外と身体は疲れているのです。注意力が散漫になって事故やケガなどしないよう、今日はゆとりを持って行動しましょう。広い範囲で動かず、狭い範囲が〇。眠いと思ったら仮眠を取るのも、大事なのです。 恋愛運 あなたと恋人の気持ちは強く結びついているのですが、周りが反対してきそうな運気です。ご家族や友人の意見などに耳を傾けず、今日は距離を置くこと。片思い中の人も相手の噂を耳にしますが、デタラメなことが多いので無視してください。

あなたと恋人の気持ちは強く結びついているのですが、周りが反対してきそうな運気です。ご家族や友人の意見などに耳を傾けず、今日は距離を置くこと。片思い中の人も相手の噂を耳にしますが、デタラメなことが多いので無視してください。 金運 今日はお金を出し渋るあなた。どうも割り勘で損をしている、欲しくないのに買わされるなど納得のいかないことが多いのでしょう。でも今日の出費は今後の人間関係に潤いを与えるので、上限を決めて気持ち良く払って。

今日はお金を出し渋るあなた。どうも割り勘で損をしている、欲しくないのに買わされるなど納得のいかないことが多いのでしょう。でも今日の出費は今後の人間関係に潤いを与えるので、上限を決めて気持ち良く払って。 仕事運 ここに置いていたはずのものがない、書いたはずの書類が消えた、など面倒なことが増えそうな日。ただ、あなたのせいではなく、周りが間違えている可能性が高いので、自分を責めないこと。今日は管理能力を高めて、人任せにしないのが正解。

ここに置いていたはずのものがない、書いたはずの書類が消えた、など面倒なことが増えそうな日。ただ、あなたのせいではなく、周りが間違えている可能性が高いので、自分を責めないこと。今日は管理能力を高めて、人任せにしないのが正解。 吉方位1 南東

南東 吉方位2 北

七赤金星

総合運 今日は新しい発見ができるでしょう。ただ新しいものというのは、なかなか周囲に受け入れてもらえません。今日はその発見を発表せず、どんどん裏付けを取っていきましょう。発表するときは圧倒的な説得力で、周りがすぐに受け入れてくれます。

今日は新しい発見ができるでしょう。ただ新しいものというのは、なかなか周囲に受け入れてもらえません。今日はその発見を発表せず、どんどん裏付けを取っていきましょう。発表するときは圧倒的な説得力で、周りがすぐに受け入れてくれます。 恋愛運 今日は何気ない一言で好きな相手を怒らせて、後悔してしまうかも。つい言葉も強めになっているので、意識的に柔和な雰囲気を心掛けて。口にする前に文字にすると、心も落ち着いて言わずに済みそうです。勢いで別れを切り出す可能性もあるので注意。

今日は何気ない一言で好きな相手を怒らせて、後悔してしまうかも。つい言葉も強めになっているので、意識的に柔和な雰囲気を心掛けて。口にする前に文字にすると、心も落ち着いて言わずに済みそうです。勢いで別れを切り出す可能性もあるので注意。 金運 忘れていた請求がドンときたり、今日はお金の使い過ぎを痛感することになりそう。でもこのおかげで気持ちが引き締まり、本気で節約するモードに。この請求はリボ払いなどにせず、そのまま支払ってください。請求書を貼り付けておくと戒め＆金運アップに。

忘れていた請求がドンときたり、今日はお金の使い過ぎを痛感することになりそう。でもこのおかげで気持ちが引き締まり、本気で節約するモードに。この請求はリボ払いなどにせず、そのまま支払ってください。請求書を貼り付けておくと戒め＆金運アップに。 仕事運 仕事の選り好みが強くなっていて、やりたくない仕事が増えているでしょう。嫌々やっているとクオリティも下がってしまうので、誰かと交代してもらうこと。そのお礼も後日きちんとするとして、自分の得意不得意を、今日は把握する日だと思って。

仕事の選り好みが強くなっていて、やりたくない仕事が増えているでしょう。嫌々やっているとクオリティも下がってしまうので、誰かと交代してもらうこと。そのお礼も後日きちんとするとして、自分の得意不得意を、今日は把握する日だと思って。 吉方位1 南東

南東 吉方位2 なし

八白土星

総合運 ほんの少し甘えることができたら、今日は心地良く過ごせる日です。嫌なことを誰かに打ち明けたり、愚痴を聞いてもらうことに、遠慮しなくて大丈夫。もちろん、うれしいことがあったら誰かに伝えて分かち合うと運気アップに。

ほんの少し甘えることができたら、今日は心地良く過ごせる日です。嫌なことを誰かに打ち明けたり、愚痴を聞いてもらうことに、遠慮しなくて大丈夫。もちろん、うれしいことがあったら誰かに伝えて分かち合うと運気アップに。 恋愛運 情熱的で勢いのある人から、好意を伝えられるかも。あまりの熱い気持ちに、少し引いてしまいそうですが大丈夫。勢いに押されてよくわからないのに交際を承諾するよりも、賢明な判断を。まずは一歩引いて、相手を眺めてみましょう。

情熱的で勢いのある人から、好意を伝えられるかも。あまりの熱い気持ちに、少し引いてしまいそうですが大丈夫。勢いに押されてよくわからないのに交際を承諾するよりも、賢明な判断を。まずは一歩引いて、相手を眺めてみましょう。 金運 儲け話を持ち掛けてくる人と出会い、誘惑に負けそうです。でもこの日のあなたの直感は鋭いのでそれを信じて！おや？と思ったら、すぐにお断りを。その否応なくシャットアウトする姿勢のおかげで、変な儲け話を持ち掛けてくる人が減るでしょう。

儲け話を持ち掛けてくる人と出会い、誘惑に負けそうです。でもこの日のあなたの直感は鋭いのでそれを信じて！おや？と思ったら、すぐにお断りを。その否応なくシャットアウトする姿勢のおかげで、変な儲け話を持ち掛けてくる人が減るでしょう。 仕事運 なかなか大きな仕事を任されて、やりがいはあるけどプレッシャーも感じてしまう一日です。でも黙々と作業しているだけで、きちんとこなせてしまうのが今日のあなたのすごいところ。集中力もアップして、いつも以上に成果が出せます。

なかなか大きな仕事を任されて、やりがいはあるけどプレッシャーも感じてしまう一日です。でも黙々と作業しているだけで、きちんとこなせてしまうのが今日のあなたのすごいところ。集中力もアップして、いつも以上に成果が出せます。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 南東

九紫火星

総合運 忙しくて手が回らないと思っていたら、それが良い方向に転がるような、ラッキーな一日。やらなくて良いことはやらないようにすると、キレイに帳尻が合うので、流れに任せましょう。すべて丸く収まるので問題があっても放置で大丈夫。

忙しくて手が回らないと思っていたら、それが良い方向に転がるような、ラッキーな一日。やらなくて良いことはやらないようにすると、キレイに帳尻が合うので、流れに任せましょう。すべて丸く収まるので問題があっても放置で大丈夫。 恋愛運 密かにときめきを感じていた人と、急速に関係が進んでいきます。まずはメール交換から……などと流ちょうに構えていたら、相手から矢継ぎ早に質問が飛んできて、あっという間にデートの約束までしているでしょう。その流れに乗って良いのです。

密かにときめきを感じていた人と、急速に関係が進んでいきます。まずはメール交換から……などと流ちょうに構えていたら、相手から矢継ぎ早に質問が飛んできて、あっという間にデートの約束までしているでしょう。その流れに乗って良いのです。 金運 基本的な仕事以外に、ちょっとした空き時間でできる副業が見つかります。暇つぶしにお小遣い稼ぎができるので、懐も暖かくなるでしょう。副業はあくまでも副業として留めて、一日の負担にならないよう引き受けるのが長続きのコツ。

基本的な仕事以外に、ちょっとした空き時間でできる副業が見つかります。暇つぶしにお小遣い稼ぎができるので、懐も暖かくなるでしょう。副業はあくまでも副業として留めて、一日の負担にならないよう引き受けるのが長続きのコツ。 仕事運 ユニークな人材を発見して、今日は少し仕事について見直すようになりそう。適材適所のために配置換え、あるいは新しい部署の立ち上げを提案。他の人では見つけられない武器をあなたが見つけるので、存分に振り回しましょう。

ユニークな人材を発見して、今日は少し仕事について見直すようになりそう。適材適所のために配置換え、あるいは新しい部署の立ち上げを提案。他の人では見つけられない武器をあなたが見つけるので、存分に振り回しましょう。 吉方位1 南東

南東 吉方位2 北西

