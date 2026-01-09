富山高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、広島商船高等専門学校、大島商船高等専門学校及び弓削商船高等専門学校の5高専(以下「5商船系高専」)は、2月6日に「第7回高専・海事教育フォーラム」を、東京・港区の機械振興会館とオンラインにて開催する。

5商船系高専は、日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会、海技教育機構、日本内航海運組合総連合会及び日本海洋少年団連盟の参画・協力を受け、「次世代の海洋人材の育成に関する事業」を実施している。

「第7回高専・海事教育フォーラム」では、本事業の活動状況及びその成果を広く海運関係者に広く報告するとともに、「未来に向けて」をテーマに、本事業に関する7つの連携機関より貴重な提言を受ける。また5商船系高専からも本事業の未来に向けた提案を発信する予定とのこと。

「第7回 高専・海事教育フォーラム」の開催は、2月6日13：30～17：00開催、申込方法は、Rコードまたは申し込みURLから参加申し込みフォームにアクセスし必要事項を記入の上申し込みを行うこと。申込期限は1月16日。

主催は富山高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、広島商船高等専門学校、大島商船高等専門学校、弓削商船高等専門学校。共催は日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会、海技教育機構、日本内航海運組合総連合会、東京海洋大学海洋工学部、神戸大学海洋政策科学部、日本海洋少年団連盟。