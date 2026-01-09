Jリーグは9日、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開催を記念し、今年2月から3月にかけて行われる開幕期の対象試合においてクラブごとにデザインされた特製ブランケットを来場者にプレゼントすることを発表した。

“秋春制”移行に向けた特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグは2月6日（金）に開幕。PK戦を導入した完全決着方式の地域リーグラウンドを行い、その後のプレーオフラウンドでは各リーグラウンドの同順位同士が対戦して最終順位を決める。

この特別大会の開催を記念し、Jリーグは日本が世界に誇るサッカー漫画「キャプテン翼」をはじめ、近年国内外で絶大な人気を誇る「ブルーロック」「アオアシ」の3つの作品とのコラボレーションを実施。合計76万人の来場者にプレゼントされる“熱狂開幕ブランケット”は、シュートを放つ3作品の主人公のイラストとJリーグの改革の覚悟を伝えるコピーとともに、クラブそれぞれのカラーやエンブレムをあしらったデザインとなっている。

“熱狂開幕ブランケット”は全クラブ60種類にJリーグ版の1種類を加えた合計61種類となっており、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕から3月にかけて開催される各クラブの配布対象ホームゲームにおいて来場者にプレゼントされる。対象試合や配布方法の詳細については、各クラブから改めて発表される見通しだ。また、スタジアムでは手に入らないJリーグ特別デザインについては、今後Jリーグ公式Xを通じてプレゼントされる予定となっている。