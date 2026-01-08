フランクフルトへ完全移籍加入したU－22日本代表DF小杉啓太が7日、同クラブの入団会見に出席し、同クラブと日本人の縁について語った。同日、フランクフルトの公式HPが加入会見の様子を伝えている。

現在19歳の小杉は湘南ベルマーレの育成組織出身で、高校卒業後、Jリーグを経由することなくアルスヴェンスカン（スウェーデン1部）のユールゴーデンに完全移籍。同クラブでは公式戦通算62試合出場5ゴール7アシストの成績を残している。年代別の日本代表でも、2023年11月にキャプテンとしてFIFA U－17ワールドカップインドネシア2023を戦ったほか、昨年9月に開催されたFIFA U－20ワールドカップチリ2025でも、全4試合にフル出場していた。

2025シーズンのアルスヴェンスカンが閉幕した後、昨年12月18日にフランクフルトへの完全移籍加入が正式決定。これまで、フランクフルトでは元日本代表FW高原直泰氏、同MF稲本潤一氏、同MF乾貴士（現：ヴィッセル神戸）、同MF長谷部誠氏、日本代表MF鎌田大地（現：クリスタル・パレス）が活躍しており、現在のチームには同MF堂安律が所属している。加えて、昨年12月19日には、ロアッソ熊本からFW神代慶人の完全移籍加入も決定。神代に関してはU－21チームで活動をスタートすると発表されているため、小杉はフランクフルトのトップチームにとって7人目の日本人選手となる。

そんな小杉は加入会見の中で、「アイントラハト（クラブ）およびフランクフルト（街）は、日本と深い繋がりがありますよね。街でもクラブでも、日本人と出会う機会がああります」と切り出すと、フランクフルトで活躍した先人たちの名前に触れながら、「彼らのおかげで、日本でも多くの人々がアイントラハトを知っています」と発言。「彼らはファンの間で高い評価を得ていますが、その地位を築くため、多くの貢献をしてきたこともわかっています」と語り、自らもフランクフルトで活躍を続け、クラブの歴史に名を刻む覚悟を示した。

なお、現在のフランクフルトでは、長谷部氏がセカンドチームのアシスタントコーチを務めている。しかしながら、小杉は「長谷部さんとはまだ話す機会がありませんね。ですが、近いうちに会えることを願っています」と明かした。

「既にアイントラハトの試合はいくつか観戦しました。改めてここに来られて嬉しく思っています」と小杉。ドイツ語についてはまだ勉強中のとのことだが、「フランクフルトに来る前に、ドイツ語の先生と少しばかりのドイツ語は学びました。これからは、できる限り早く言語を習得するよう努めます」とも口にしている。

【動画】小杉啓太、ドイツ語を使って挨拶！