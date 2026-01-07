【12星座占い】2026年1月の運勢は？「乙女座（おとめ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！1月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年1月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）1月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「乙女座（おとめ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェックして、最高のスタートを切りましょう！思考がさえやすく、アイデアが湧きやすいので、思い浮かんだことがあればメモに残しておきましょう。また、趣味が充実したり、対人運も良好だったりと、楽しい時間を過ごすことができそうです。恋愛運は中旬までは出会いが広がりやすく良好です。中旬以降は忙しさが目立ってくるので、デートの予定は早めに計画しておきましょう。忙しさが目立ちますが、優先順位を確認し、計画的に進めることを心掛けると調子良く進めることができそうです。1人で頑張りすぎないことが大切です。悩みがある場合は信頼できる人に相談してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京池袋 占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/