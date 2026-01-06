東京ヴェルディは6日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制ならびに背番号を発表した。
2025シーズンは、J1リーグで11勝10分17敗の17位と、前年度の6位から大きく後退した東京ヴェルディ。城福浩体制5年目となるシーズンを前に、CB谷口栄斗が川崎フロンターレへと完全移籍したものの、MF森田晃樹は他クラブからのオファーを蹴って残留を決断。“緑のバンディエラ”がJ1定着、そしてふたたび上位進出すべく、チームを牽引する。
そんな森田は、新シーズンより背番号を『10』に変更。長年着用していた『7』は、育成組織出身かつ台頭するMF松橋優安が継承することに。また、川崎フロンターレから獲得したDF田邉秀斗が『35』、トップチームに昇格したMF今井健人は『42』、流通経済大柏から入団するFW大藤颯太は『51』に決定した。
背番号は以下の通り。
▼GK
1 マテウス
21 長沢祐弥
31 馬渡洋樹
41 中村圭佑
▼DF
4 林尚輝
5 井上竜太
6 宮原和也
15 鈴木海音
22 内田陽介
23 深澤大輝
29 佐古真礼
35 田邉秀斗
36 松田陸
55 吉田泰授
▼MF
7 松橋優安
8 齋藤功佑
10 森田晃樹
14 福田湧矢
16 平川怜
17 稲見哲行
28 山本丈偉
30 川村楽人
40 新井悠太
42 今井健人
▼FW
9 染野唯月
11 山見大登
13 山田剛綺
25 熊取谷一星
27 白井亮丞
45 寺沼星文
51 大藤颯太
71 平尾勇人