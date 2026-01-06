東京ヴェルディは6日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制ならびに背番号を発表した。

2025シーズンは、J1リーグで11勝10分17敗の17位と、前年度の6位から大きく後退した東京ヴェルディ。城福浩体制5年目となるシーズンを前に、CB谷口栄斗が川崎フロンターレへと完全移籍したものの、MF森田晃樹は他クラブからのオファーを蹴って残留を決断。“緑のバンディエラ”がJ1定着、そしてふたたび上位進出すべく、チームを牽引する。

そんな森田は、新シーズンより背番号を『10』に変更。長年着用していた『7』は、育成組織出身かつ台頭するMF松橋優安が継承することに。また、川崎フロンターレから獲得したDF田邉秀斗が『35』、トップチームに昇格したMF今井健人は『42』、流通経済大柏から入団するFW大藤颯太は『51』に決定した。

背番号は以下の通り。

▼GK

1 マテウス

21 長沢祐弥

31 馬渡洋樹

41 中村圭佑

▼DF

4 林尚輝

5 井上竜太

6 宮原和也

15 鈴木海音

22 内田陽介

23 深澤大輝

29 佐古真礼

35 田邉秀斗

36 松田陸

55 吉田泰授

▼MF

7 松橋優安

8 齋藤功佑

10 森田晃樹

14 福田湧矢

16 平川怜

17 稲見哲行

28 山本丈偉

30 川村楽人

40 新井悠太

42 今井健人

▼FW

9 染野唯月

11 山見大登

13 山田剛綺

25 熊取谷一星

27 白井亮丞

45 寺沼星文

51 大藤颯太

71 平尾勇人