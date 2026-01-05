2026年の運勢【60年に一度】「丙午」がついに到来！ 人生が激変する人・注意が必要な人は？ 四柱推命で占う「丙午」の運気と10タイプ別開運アクション

2026年（令和8年）の運勢は？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年の占いコラム記事「四柱推命（しちゅうすいめい）で見る『2026年の運勢』」。2026年（令和8年）は、60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」の年です。四柱推命において、最強の火のエネルギーを持つとされるこの年は、社会全体にどのような変化をもたらすのでしょうか。本記事では、東京池袋 占い館セレーネの代表で延べ25,000人以上の鑑定実績を誇る占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年の全体運を徹底解説。さらに、生年月日から算出する「十干（じゅっかん）」別に、あなたの才能が花開くタイミングや、注意すべきポイントを詳しくアドバイスします。激動の時代を生き抜くための、あなただけの開運の指針をチェックしてみましょう。2026年（令和8年）丙午（ひのえうま）の年運について。 2026年は「丙午（ひのえうま）」の年です。丙は陽の火、午も陽の火を表し、火のエネルギーが最も強くなる年です。60年に一度巡ってくるこの組み合わせは、前回は1966年でした。情熱、活力、変革の気運が高まり、社会全体が大きく動く年となるでしょう。まずは四柱推命での占いの基本、運勢を読み解く「十干（じゅっかん）」を算出しましょう。十干とは、自分の本質を自然界に置き換えたものです。まずは自分の「干支番号」を出してください。1. 下の表から「自分の生まれた年」と「自分が生まれた月」が交差する数字を出します。2. 次に、その数字に「生まれた日にち」を加えます。その合計数字が「60以下」ならそのまま、「61以上」なら60を引いた数字を出します。それが干支番号です。例：1981年4月26日生まれの場合45（上の表から算出）＋ 26（生まれた日）＝71 → 干支番号は「11」3. 自分の干支番号がわかったら下記の「十干表」で照合し、自分の十干が何かを調べます。例：1981年4月26日生まれの干支番号「11」下記により十干は「1」樹木干支番号 下一桁が「1」の人：樹木干支番号 下一桁が「2」の人：草花干支番号 下一桁が「3」の人：太陽干支番号 下一桁が「4」の人：灯火干支番号 下一桁が「5」の人：山干支番号 下一桁が「6」の人：田園干支番号 下一桁が「7」の人：鋼鉄干支番号 下一桁が「8」の人：宝石干支番号 下一桁が「9」の人：大海干支番号 下一桁が「0」の人：雨露2026年は、樹木生まれの人にとって、才能が花開く年となります。木は燃えて火を生み出す関係にあり、丙午の強い火のエネルギーは、あなたの内に秘めた才能や創造性を外へと引き出してくれます。その中でも、2月4日～4月16日、11月8日～1月16日の間に生まれた人は、この流れに乗って大きく飛躍できる年です。クリエイティブな活動で注目を集めたり、趣味が仕事につながったりと、自分を表現することで道が開けていきます。執筆、講演、SNS発信など、アウトプットの機会を積極的に作りましょう。子宝運にも恵まれ、お子さんがいる方は子供の活躍が喜びをもたらします。飲食関係のビジネスや、エンターテインメントの分野でも成果を上げやすい年です。恋愛面では、あなたの魅力が自然と輝き、異性の目を引く機会が増えるでしょう。4月17日～11月7日、1月17日～2月3日に生まれた方は、エネルギーを消耗しやすい年となります。才能を発揮しようと頑張りすぎて、気づけば燃え尽きてしまう危険性があります。また、言葉が過ぎて人間関係にひびが入ったり、調子に乗って失言したりしてしまう暗示も。この時期は、表現することより学びや充電に時間を使い、長期戦略を練り、将来に備える準備期間として過ごすとよいでしょう。草花生まれの人にとって2026年は、繊細な感性が輝きを増す年となります。丙午の強烈な火のエネルギーは、小さな草花にとっては少々強すぎるものの、その熱を上手に受け止めれば、美しい花を咲かせることができます。2月4日～4月16日、11月8日～1月16日の間に生まれた人は、芸術的なセンスや独創的なアイデアが高く評価される年です。美容、アート、音楽、文学、デザインなど、感性を生かした分野で特に活躍できるでしょう。技術を磨いたり専門性を深めたりすることで、その道のプロフェッショナルとして認められる時期でもあります。鋭い観察眼で物事の本質を見抜き、周囲を驚かせるような成果を上げられます。4月17日～11月7日、1月17日～2月3日に生まれた方は、神経が過敏になりやすい年です。批判精神が強くなりすぎて、上司や目上の人との衝突を招いたり、正論であっても言い方がきつくて人を傷つけてしまったりする恐れがあります。心身の疲労もたまりやすい時期なので、完璧を求めすぎず、適度に力を抜くことを心がけましょう。2026年は太陽生まれの人にとって、まさに自分の季節がやってくる年です。丙午は陽の火が重なる最強の火のエネルギーを持ち、同じ太陽であるあなたのパワーが倍増する時期となります。1月17日～2月3日、4月17日～5月4日、8月7日～11月7日の間に生まれた人は、独立や新規事業のスタートに最適な年です。競争に強く、ライバルがいればいるほど燃えるタイプのあなたが、最も輝ける時期です。自分の力で道を切り開く気概があり、起業や独立開業が成功する暗示があります。同じ志を持つ仲間との出会いにも恵まれ、切磋琢磨しながら成長できる年となるでしょう。自信を持って、自分の信じる道を突き進んでください。2月4日～7月19日（4月17日～5月4日は除く）に生まれた方は、火のエネルギーが過剰になり、暴走しやすい年です。自己主張が強くなりすぎて周囲と衝突したり、我が強くなって協調性を失ったりする恐れがあります。金銭面では、競争心から無理な投資や見栄を張った浪費に走りやすいので注意しましょう。また、友人との金銭トラブルも起きやすい暗示があります。謙虚さを忘れず、周囲との調和を大切にしましょう。灯火生まれの人にとって2026年は、社交運が活発になる年です。丙午の強い陽の火は、ろうそくの灯火のような陰の火であるあなたにとって、良くも悪くも影響力の大きな存在です。その熱を上手に活用できるかどうかが、この年の運勢を左右します。1月17日～2月3日、4月17日～5月4日、8月7日～11月7日の間に生まれた人は、人との縁が広がり、大きなチャンスをつかめる年です。仲間との協力で今まで一人ではできなかったプロジェクトを成し遂げたり、パートナーシップを組んでビジネスを拡大したりするチャンスがあります。パーティーやイベント、セミナーなど、人が集まる場所に積極的に顔を出すことで、思わぬ幸運をつかめるでしょう。2月4日～7月19日（4月17日～5月4日は除く）に生まれた方は、人間関係でのトラブルに注意が必要な年です。信頼していた人に裏切られたり、金銭的な損失を被ったりする暗示があります。特に、友人や仲間との共同事業、連帯保証、お金の貸し借りは避けたほうが無難です。また、異性関係でも三角関係や複雑な状況に巻き込まれやすいので、冷静な判断を心がけてください。山生まれの人にとって2026年は、精神的な成長と学びの年となります。火は燃えて灰となり土を生む関係にあり、丙午のエネルギーはあなたに知恵やひらめきをもたらしてくれます。型にはまらない独自の視点や、スピリチュアルな世界との縁が深まる時期でもあります。2月4日～4月16日、8月7日～1月16日の間に生まれた人は、独創的な発想や直感力がさえわたる年です。人とは違う視点で物事を捉えることで、思わぬ成功を収められるでしょう。占いやスピリチュアル、心理学、哲学など、目に見えない世界への理解が深まる時期です。資格取得や専門知識の習得にも良い年で、特に伝統的でない新しい分野の学びに向いています。4月17日～8月7日、1月17日～2月3日に生まれた方は、考えすぎて行動できなくなる傾向があります。頭でっかちになりすぎたり、変わった考えに固執して周囲から浮いてしまったりする恐れも。勉強や資格取得に時間を費やしても、なかなか実践に結びつかない時期なので、学んだことは必ず行動に移すよう意識しましょう。健康面では、慢性的な不調や持病の悪化に注意が必要です。田園生まれの人にとって2026年は、安定と充実の年となります。丙午の陽の火は、畑の土を温かく照らす太陽のように、あなたに恵みをもたらしてくれます。精神的なサポートに恵まれ、穏やかで実りある1年を過ごせるでしょう。2月4日～4月16日、8月7日～1月16日の間に生まれた人は、勉強運が好調で、資格試験や昇進試験に合格しやすい時期です。学んだことが仕事や人生に生かされ、着実にステップアップできるでしょう。また、目上の人や母親からのサポートにも恵まれます。良き相談相手や師匠との出会いがあり、精神的な安定感の中で充実した日々を過ごせる年です。4月17日～8月7日、1月17日～2月3日に生まれた方は、周囲への依存心が強くなりやすい年です。自分で決断せずに人任せにしたり、考えるばかりで行動に移せなかったりする傾向があります。また、居心地の良い環境に甘えて、成長の機会を逃してしまう恐れも。学ぶことは大切ですが、実践することも忘れないようにしましょう。鋼鉄生まれの人にとって2026年は、火に鍛えられて強くなる年です。火は金属を溶かす関係にあり、丙午の強烈な炎は、鋼鉄であるあなたを容赦なく熱します。しかし、刀が炎で鍛えられて名刀になるように、この試練を乗り越えれば、あなたは一段と強く、鋭い存在へと成長できます。1月17日～2月3日、4月17日～5月4日、7月19日～11月7日の間に生まれた人は、この鍛錬を力に変えることができる年です。困難なプロジェクトや責任ある立場を任されますが、それを見事に乗り越えることで、周囲からの評価が一気に高まります。昇進や抜擢のチャンスも訪れるでしょう。厳しい環境でこそ実力を発揮できるあなたにとって、まさに飛躍の年となります。2月4日～7月18日（4月17日～5月4日除く）、11月7日～1月16日に生まれた方は、プレッシャーに押しつぶされやすい年です。上司や権威者からの厳しい要求、過度な責任、競争相手からの圧力など、ストレスフルな状況が続く恐れがあります。無理をすると心身のバランスを崩すので、適度に休息を取り、一人で抱え込まないことが大切です。事故やトラブルにも注意が必要な年なので、慎重に行動しましょう。宝石生まれの人にとって2026年は、社会的な評価と責任が高まる年です。丙午の火は宝石を熱しますが、その熱によってあなたの輝きはより一層増すこともできます。仕事運や社会的信用が問われる、重要な1年となるでしょう。1月17日～2月3日、4月17日～5月4日、7月19日～11月7日の間に生まれた人は、真面目に取り組んできたことが正当に評価される年です。昇進や重要なポジションを任される暗示があります。規律正しく、誠実に仕事に向き合うことで、周囲からの信頼を勝ち取れるでしょう。女性にとっては結婚運も高まる年です。理想的なパートナーとの出会いや、交際中の方は結婚話が具体化する可能性があります。2月4日～7月18日（4月17日～5月4日除く）、11月7日～1月16日に生まれた方は、責任の重さに苦しむ年です。期待される役割が大きすぎて、なかなか応えられない焦りを感じるかもしれません。上司や組織からの要求が厳しく、自分のペースを乱されることも。規則や約束事に縛られて窮屈さを感じやすい年でもあります。無理に完璧を目指さず、できる範囲で誠実に対応することを心がけましょう。大海生まれの人にとって2026年は、財運と行動力が試される年となります。水は火を消す関係にあり、丙午の火はあなたがコントロールすべき対象です。上手に制御できれば、大きな財やチャンスを手にすることができます。8月7日～1月16日（10月20日～11月6日を除く）の間に生まれた人は、財運が大きく高まる年です。水のエネルギーが強いあなたは、火を制御する力があり、大きなお金を動かすことができます。投資、事業拡大、不動産取引など、スケールの大きな金銭の動きで利益を得られる暗示です。また、人脈運も好調で、異業種交流や新しい出会いからビジネスチャンスが生まれます。男性にとっては異性運も高まり、華やかな出会いに恵まれる年でもあります。1月17日～8月7日に生まれた方は、財を追いかけて消耗しやすい年です。お金を稼ごうと奔走しますが、入ってくる以上に出ていく暗示です。投機的な投資で大損したり、見栄を張った出費で苦しむ恐れがあります。また、遊びの恋に溺れて散財したり、本業がおろそかになったりすることも。堅実な金銭管理と、地に足のついた行動を心がけましょう。雨露生まれの人にとって2026年は、着実な財運と安定に恵まれる年です。丙午の火は、雨露であるあなたが潤すべき対象であり、コツコツと積み上げる財産形成や、誠実な人間関係に良い影響をもたらします。8月7日～1月16日（10月20日～11月6日を除く）の間に生まれた人は、真面目に働いた分だけ収入が増え、貯蓄も順調に進む安定した年となります。堅実な投資や不動産の購入にも良い時期です。また、男性にとっては恋愛運・結婚運が高まり、誠実で家庭的なパートナーとの出会いや、結婚に向けた具体的な進展が期待できます。地道な努力が実を結ぶ、充実した1年となるでしょう。1月17日～8月7日に生まれた方は、お金のことで頭がいっぱいになりやすい年です。収入を得るために過度に働いたり、経済的な不安から精神的な余裕を失ったりする恐れがあります。また、けちになりすぎて人間関係を損なったり、お金に執着するあまり大切なものを見失ったりすることも。恋愛面では、条件ばかりを気にして本当の愛情を見過ごしてしまう暗示があります。お金は大切ですが、それだけが人生ではないことを忘れずに。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京池袋 占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を習得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。