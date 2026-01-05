鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグの登録選手と背番号を発表した。

昨シーズンは就任初年度の鬼木達監督のもとで尻上がりに調子を上げ、柏レイソルとの熾烈な優勝争いを制して9年ぶり9回目のJ1リーグ制覇を果たした鹿島。“王者”として臨む明治安田J1百年構想リーグと2026－27シーズンに向けて、新加入は大卒組とユースからの昇格のみとなっているが、主力級の退団はなく、優勝した昨シーズンとほぼ同じ陣容を維持している。

背番号変更は2選手のみで、溝口修平が「16」、エウベルが「17」を新たに背負うことに。新加入組は林晴己が「24」、大川佑梧が「28」、吉田湊海が「30」、藤井陽登が「31」、元砂晏翔仁ウデンバが「35」となった。背番号一覧は以下の通り。

1 早川友基

2 安西幸輝

3 キム・テヒョン

4 千田海人

5 関川郁万

6 三竿健斗

7 小川諒也

9 レオ・セアラ

10 柴崎岳

11 田川亨介

13 知念慶

14 樋口雄太

16 溝口修平

17 エウベル

19 師岡柊生

20 舩橋佑

21 山田大樹

22 濃野公人

23 津久井佳祐

24 林晴己

25 小池龍太

27 松村優太

28 大川佑梧

29 梶川裕嗣

30 吉田湊海

31 藤井陽登

32 松本遥翔

34 徳田誉

35 元砂晏翔仁ウデンバ

40 鈴木優磨

55 植田直通

71 荒木遼太郎

77 アレクサンダル・チャヴリッチ