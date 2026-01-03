2026年の運勢ランキング【12星座別】1位は蠍座（さそり座）！あなたの順位は？開運ポイントを徹底解説

2026年（令和8年）の運勢はどうなる？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、西洋占星術で占う「12星座別・2026年の運勢ランキング」。仕事運、恋愛運、金運など、新たな1年の行方が気になる方も多いはず。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが、12星座の運勢をランキング形式で徹底解説。あなたの星座は何位にランクインしているでしょうか？ 2026年を最高の1年にするための開運アドバイスと合わせて紹介します。まずは2位から11位までをチェックしましょう！今年は内側に秘めたパワーを放出していくときです。アイデアを現実に変えていく力が湧いてくることでしょう。何かを表現していくと、精神や身体面もこれまで以上に鍛えられていくようです。仕事も忙しくなりそうですが、効率よく行えるでしょう。その分、習い事や副業などを始めるかもしれません。不安な気持ちや心配事が徐々に消えていくようです。経済面も安定してくる時期。あなたと一緒に仕事を始める人や、サポートしてくれる人も現れそうです。いろいろな人と関わることで、有意義な1年になることでしょう。自分磨きをすれば、さらに運気がアップします。自信がみなぎって、どんどん活躍の場を広げていけるようです。ライバルや同じような志を持った人たちとも出会えそう。自分とは違う個性や価値観に触れると、さらにやる気が湧いてくるようです。学ぶことに積極的になれるので、新しいスキルを身につけるのも良いでしょう。自分が求めているものに対して、正直に進んでいくようです。アップデートしていく感覚があり、常に刺激やときめきがありそう。これまでの生き方にピリオドを打って、新たなステージへ向かいます。たとえ周りと同じではなくても、勇気を持つようにしましょう。心が引かれるままに旅をするなど、自分の中にある「美」や「ロマン」を追求していくようです。芸術表現などをすると、良い評価も得られることでしょう。恋愛を楽しむのもありです。不思議な出会いがあるかもしれません。相手を深く知ると、自分の中に眠っていた何かが目覚めそうです。自分の内面と向き合うことになりそうです。失敗してつらかったことや、負け癖のようなものがあるならば、丁寧に向き合って修正していくと良いでしょう。年の半ば以降は「復活」のときです。マイナスをプラスに変えていくようなパワーも宿ることでしょう。あなたにとって、何か「ちょうどよいもの」「しっくりくるもの」が見つかりそうです。仕事のあり方、ライフスタイル、恋愛など、もどかしい気持ちがあったものが改善されることでしょう。これまで取り組んできた物事に対して責任を持つ、新たな役職を与えられる場合もありそうです。仕事などが次から次へと舞い込みそうです。ただ、活躍の場が増えれば増えるほど、プライベートがおろそかになってしまいそう。家族や恋人のことが不安になってしまうと、うまく力が発揮できないかもしれません。たとえ離れていたとしても、やっていけるような環境や精神面を作り上げていくと良いでしょう。思いが先走って無茶をしてしまうなど、波乱万丈な1年になりそうです。ですが、サポートしてくれる人も多いようなので、あまり自我を出しすぎずに協力しながら進めるようにすると良いでしょう。ちょっと我慢をする、発想を変えてみるといったことが開運につながります。面倒な物事やちょっとしたトラブルに巻き込まれてしまう場合があるかもしれません。ですが、変化を恐れずに受け入れていくと、うまく乗り切れるようです。先輩などから、何かを受け継ぐこともあるでしょう。やり方などをしっかり学んで、自分のものにしていくと良いでしょう。12星座による2026年運勢ランキング第1位の星座はこちら！やるべき物事が明確になって、まるで一本道を進んでいるかのような気分になりそうです。全ての出来事に意味があり、どれもこれも自分の身になる感覚があるようです。あちこち飛び回るようなので、旅行なども増えそう。出先でラッキーな出来事がある場合も。実りのある1年になることでしょう。最下位の星座はこちら。開運ポイントをチェック！さまざまな出来事が起こり、自分自身を試されているような1年になるかもしれません。根性が必要な場面もありますし、ユニークな発想でピンチをチャンスに変えていくこともあります。何に対して真面目になるかで、あなたの本質が磨かれていくようです。休息が大切なので、心地よい空間作りや深く眠れる工夫をすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような情報を発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。