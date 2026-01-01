2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「魚座（うお座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「魚座（うお座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の魚座は、感受性を守るだけでなく「どう使うか」を学ぶ年です。前半は、創造性や喜びの源を見つめ直し、曖昧だった願いに輪郭が生まれます。後半に向かうほど、想いを形にする力が現実と結びつき、人や社会との接点も増えてくるでしょう。共感することを避けるのではなく表現として活かすことで、魚座らしい豊かさが安定して育っていきます。2026年の魚座は、気持ちや行動のバランスが崩れているように感じるときでも、それは調整点を見つけるためのサインかもしれません。無理に整えようとせず、今の自分に合わなくなった習慣や考え方に気づくことが大切になりそうです。配分を見直すことで、心と現実の噛み合いが戻り、自分らしいペースを取り戻す流れになっていきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/