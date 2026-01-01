2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「蟹座（かに座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の蟹座は「守る一年」から「選び直す一年」へと質が切り替わります。これまで無意識に背負ってきた責任や感情の癖に気付き、誰のために、何のために動くのかを整理する流れが強まります。前半は人間関係や居場所の再調整、後半は自分の感情を軸にした新しい関わり方が育つ時期になりそうです。2026年は静かな自立と安心を同時に手にする年になるでしょう。当たり前だと思っていた安定や形に、小さな違和感が浮かびやすいときかもしれません。今は崩すためではなく、自分に合うあり方へ整え直すための気付きが訪れています。無理のないつながりや本当に大切にしたいものが、自然と見えてきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/