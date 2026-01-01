2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「双子座（ふたご座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の双子座は、言葉や情報の使い方が人生の質を左右する年です。広く集めてきた知識が取捨選択され、本当に伝えたい想いだけが残っていきます。人との対話を通じて自分の本音に気付く場面も増え、発信の方向性が自然と定まっていくでしょう。後半には、それが信頼として形になっていきます。選択肢が多く迷いが生まれやすいときです。今はすべてを決めなくていい流れかもしれません。心が惹かれる感覚を否定せず、その奥にある本音を静かに感じ取ることで、自然と必要なものが浮かび上がってきそうです。焦らず距離を保つことで、あなたに合った現実的な希望が優しく形を持ち始めるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/