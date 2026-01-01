2026年の魚(うお)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年魚(うお)座占いです。

総合運

大きな変化とチャンスに恵まれ、これまで積み重ねてきた挑戦が新たな可能性を生み出す一年に。新しい世界への扉が開き、自分らしさを取り戻しながら明るい未来へと踏み出せるでしょう。ポジティブなチャレンジ精神と笑顔を忘れず、自信を持って行動することが幸運を引き寄せる鍵に。周囲の協力や信頼を大切にすると、運気はさらに上昇します。豊かな人間関係に支えられ、心からの成長と満ち足りた日々を深く味わえるでしょう。

恋愛運

年の前半は婚約や結婚につながるチャンスが多く、後半は新しい出会いや仲直りの機会が増える一年。シングルの方は、身近なつながりを大切にすると吉。パートナーがいる方は信頼と絆が深まり、幸せを実感する場面が増えそう。

金運

臨時収入のチャンスに恵まれ、自己成長のための投資が実りやすい年です。使うお金は将来の自分のためと考えて、無駄づかいを控えれば、安定した金運を維持できます。計画的な管理で、豊かさを着実に育てていけるでしょう。

仕事運

最強運気に恵まれて昇進や転職など、飛躍のチャンスが豊富に。努力が正当に評価され、大きなキャリアアップにつながるでしょう。難しいことへのチャレンジも周囲の協力で乗り越えられるので、一人で抱え込まず相談してみて。

ラッキーアイテム

キャンドル

ラッキーカラー

緑

大きな変化とチャンスに恵まれる2026年の魚(うお)座。これまでの頑張りが報われ、仕事も恋愛も「次のステージ」に進みやすいタイミングです。キャンドルと緑を取り入れ、心を癒やしながら直感に従って動けば、豊かな実りを手にできるでしょう。

2026年の魚(うお)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の魚(うお)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni