2026年の牡牛(おうし)座の運勢を総合運・恋愛運・金運・仕事運まで詳しく解説。さらにラッキーアイテムとラッキーカラーも紹介し、2026年を味方につける開運ポイントや過ごし方のヒント、注意したい運気の流れもチェックできます。

恋愛や仕事で飛躍したい人におすすめの2026年牡牛(おうし)座占いです。

総合運

安定感と成長の運気が調和する一年。自分の価値観を尊重しながら心を見つめ直すことで、新たな挑戦や出会いが自然に引き寄せられます。木星の後押しで学びやコミュニケーションが活発になり、人脈の広がりや知識の深化が大きな幸運を呼び込むことに。未知の課題にも自分のペースで落ち着いて取り組めば、その努力は確かな実りへとつながります。感性を活かした積極的な行動が、様々な方面での飛躍と豊かな実りをもたらすでしょう。

恋愛運

年の後半になればなるほど、恋愛運が上昇！特に夏以降は、パートナーと絆を深める機会が増えるでしょう。一緒に旅行に出かけるなどで、より親密な関係を築くことができそう。シングルの方はサークルでの出会いが吉。

金運

経済基盤が整います。年の前半は収入アップや資産運用に積極的に取り組むと、安定がさらに深まりそう。仮に出費の波があっても、計画的に管理すれば大丈夫。地道な貯蓄と支出の見直しが豊かさを広げ、ゆとりある暮らしに。

仕事運

努力が実を結び、成長を実感できる一年。3月、4月、9月は昇進や成果を得やすく、丁寧な仕事ぶりが評価UPにも。周囲への相談や協力を大切に、自分の目標を明確にして積極的に行動すれば、大きな飛躍につながります。

ラッキーアイテム

天然石アクセサリー

ラッキーカラー

ベージュ

安定と成長が同時に進む2026年の牡牛(おうし)座。自分のペースを守りつつ、一歩踏み出す勇気を忘れなければ、暮らしも仕事も着実に豊かになっていきます。天然石アクセサリーとベージュを取り入れて、穏やかな運気の流れに乗っていきましょう。

2026年の牡牛(おうし)座の運勢をお届けしました。

総合運・恋愛運・金運・仕事運、そしてラッキーアイテムやラッキーカラーは、あくまで一年を心地よく過ごすためのヒントです。気になるときに何度でも読み返して、2026年の牡牛(おうし)座の毎日を、自分らしく楽しむためのガイドとして役立ててくださいね。

占い提供: cocoloni