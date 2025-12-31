新日本カレンダーが、2026年の「開運日」を紹介している。

縁起のいい日

天がすべてを許す最上の大吉日「天赦日」

天赦日(てんしゃにち)は、読んで字のごとく天が赦(ゆる)す日。この日は神様が天に昇り、天がすべてのものを養い育て罪を許す日。年に5～6回しかない最上の大吉日で、特に婚姻に大吉日とされている。新しいことに挑戦するにはもってこいの日といえる。

2026年の天赦日は6回あり、3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日となる。

始めたことが万倍になって実現する「一粒万倍日」

「一粒万倍日」(いちりゅうまんばいび)は、この日に蒔いた籾(もみ)は万倍にもなって実ることから、縁起がいい日として知られている。小さなものが大きく育つという意味が込められており、新しいことをはじめるのに最適な日とされる。特に種まきや仕事はじめ、開店、出資などに吉日とされているが、反対にお金を借りたり物を借りたりすると、後に大きく膨らみ苦労してしまうこともあるとされている。

2026年に「一粒万倍日」は64回ある。

1月: 1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日

2月: 8日、13日、20日、25日

3月: 4日、5日、12日、17日、24日、29日

4月: 8日、11日、20日、23日

5月: 2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日

6月: 12日、13日、24日、25日

7月: 6日、7日、10日、19日、22日、31日

8月: 3日、13日、18日、25日、30日

9月: 6日、7日、14日、19日、26日

10月: 1日、11日、14日、23日、26日

11月: 4日、7日、8日、19日、20日

12月: 1日、2日、15日、16日、27日、28日

天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は?

天赦日と一粒万倍日はそれぞれ縁起のいい日だが、両方が重なる日は「最強の開運日」とされている。2026年の「最強開運日」は、3月5日(木)・10月1日(木)・12月16日(水)となる。なお、7月19日も天赦日と一粒万倍日が重なるが、何事も成就しない日とされる凶日「不成就日」も重なるため除外している。

こうした開運日は、結婚式や入籍の日に選ばれたり、会社やお店の開業、新しい財布を使い始める、宝くじを買うなど、いろいろなことに縁起のいい日とされている。