第104回全国高校サッカー選手権大会が28日に開幕。開幕戦で早稲田実業（東京B）と徳島市立（徳島）が対戦した。

2年ぶり2回目出場の早稲田実業がまず目指すのは、同校史上初の選手権勝利。一方、4年連続22回目の出場となる徳島市立は、最高成績ベスト8（2019年）超えに挑む。

早稲田実業は10番の霜田優真を中心に鋭い攻めでゴールを狙う。序盤は緊張からか何度かピンチを招いた徳島市立だが、次第に主導権を掌握すると、34分に先制点を奪う。左サイドの深い位置で相手のクリアを引っ掛けた逢坂翔雅が、ドリブルでペナルティエリア左に侵入し、ボックスの中央へとグラウンダーパスを供給。芳田翠が合わせて押し込んだ。

後半立ち上がりに徳島市立がリードを広げる。左サイドでフリーキックを獲得し、逢坂がゴールへ向かう鋭いクロスを供給。柏木優一朗が合わせてドンピシャのヘディングシュートを叩き込んだ。

55分、徳島市立が早稲田実業を突き放す3点目を奪う。キャプテンの牛尾律貴が左サイドからピンポイントのアーリークロスを送り、反応した東海林蓮が相手の背後を取って押し込んだ。

その後は早稲田実業も決定機を迎えるが、徳島市立GK李ハソンの牙城を崩すことはできない。すると73分、徳島市立がダメ押しの4点目を奪う。平尾海斗がふわりと浮かせたボールをペナルティエリア左に供給。これに合わせた山本崇斗が右足でダイレクトボレーシュートを放つと、ボールは弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。

早稲田実業は試合終了間際に霜田がカウンターで一矢を報いて選手権史上初得点を記録したが、4ー1で勝利した徳島市立が6年ぶりに1回戦を突破した。2回戦は31日に行われ、聖和学園（宮城）vs那覇西（沖縄）の勝者と対戦する。

【スコア】

早稲田実業 1－4 徳島市立

【得点者】

0－1 34分 芳田翠（徳島市立）

0－2 42分 柏木優一朗（徳島市立）

0－3 55分 東海林蓮（徳島市立）

0－4 73分 山本崇斗（徳島市立）

1－4 90＋3分 霜田優真（早稲田実業）

【ゴール動画】早稲田実業vs徳島市立