ロサンゼルス・ドジャースのリバー・ライアン投手が、今オフのトレード候補として注目を集めている。ブルペン投手と外野の層を厚くしたいドジャースにとって、ライアンは魅力的なトレード要員になり得るという。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

ライアンは今季を靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）からのリハビリに費やした。実戦からは遠ざかっているが昨季にメジャーデビューを果たし、チームが故障者続出に見舞われた中で昇格して、20回1/3をわずか失点3という安定感ある投球を披露した。

来季に向けて、ライアンはスプリングトレーニングに万全の状態で臨める見込みだ。デーブ・ロバーツ監督は「リバーが戻ってくるのは楽しみだ。仲間が優勝を成功を祝う姿を見ながら、自分は参加できなかった。その経験が、来季に向けたさらなるハングリーさにつながると信じている」と期待を寄せている。

しかし、大谷翔平選手や山本由伸投手ら豪華な投手陣の中にライアンが割って入るのは難しいだろう。

そこでエスピナル氏はライアンについて「ドジャースが差し迫った課題を解決するため、彼を放出する可能性もある。27歳の彼は、大型トレードパッケージの一角として市場で貴重な戦力となる」と言及した。

