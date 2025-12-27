アスコムはこのほど、夏嶋隆著『体の仕組みを解析し導き出された 疲れないコツ大百科』を全国書店およびAmazonなどで発売した。

文部科学省の調査によれば、日本人のおよそ6割は「慢性的な疲れを抱えながら暮らしている」という。また、ビジネスパーソン3,000人を対象にした調査では、なんと8割以上の人が「日頃から疲れを感じている」と回答している。

同書では、30年以上にわたって「動作解析」の研究をしてきたメディカルトレーナー夏嶋隆氏が、その成果をもとに、「疲れる姿勢・動作」を「疲れない姿勢・動作」に変えることで、肉体的疲労を改善し、「疲れない体」を手に入れるための方法を厳選して紹介している。

同理論を真っ先に取り入れたのは、トップアスリートたち。プロサッカー、プロ野球、バレーボール、バスケットボール、ラグビー、格闘技、陸上競技などで活躍する一流アスリートたちが実践してきた方法を、一般の人も日常生活で使えるようにしたメソッドが記されている。

例えば、大量の荷物を持って歩き続けても、10時間のスタンディングワークでも、連続ドラマをぶっ通しで見続けても疲れない驚きの方法の数々。リモートワークで腰が痛くなった、パソコン作業で肩こりが悪化した、午後になると疲れから集中できない、ハイヒール慣れしてないから歩き疲れた、ふくらはぎが重くて外回りが辛いといった症状が、普段なにげなくしている動作の癖を直すだけで驚くほど改善するという。

全304ページ。価格は1,540円。