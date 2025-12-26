ＪＡ共済連(全国共済農業協同組合連合会)では、相互扶助・思いやりの精神を、次代を担う小・中学生に伝えていくとともに、児童・生徒の書写教育に貢献することを目的に『書道コンクール』を、また、児童・生徒の図画工作・美術教育の高揚を図り、交通安全思想を広く社会に訴えることを目的に『交通安全ポスターコンクール』を実施している。

内閣府特命担当大臣賞 菊陽町立菊陽北小学校1年 川瀬 絢子さんの作品

農林水産大臣賞 半紙の部 宮崎市立広瀬北小学校1年 姫野 心央璃さんの作品

令和7年度で、書道コンクールは69回、交通安全ポスターコンクールは54回を数え、何世代にもわたり多くの人が応募をしている歴史あるコンクールとなっている。

今年度は、全国の小・中学生から、書道コンクールは約93万点、交通安全ポスターコンクールは約7万点の応募があったという。

そのうち、各都道府県段階の審査で選ばれた小学校1年生から中学校3年生までの各学年の優秀作品(書道841点、交通安全ポスター352点)について、11月21日(金)に書道コンクール、26日(水)に交通安全ポスターコンクールの全国審査を行った。

このたび、書道コンクールにおいては、大賞の「農林水産大臣賞」・「文部科学大臣賞」(大賞16点)、交通安全ポスターコンクールにおいては「内閣府特命担当大臣賞」・「農林水産大臣賞」・「警察庁長官賞」・「文部科学大臣賞」(大賞12点)をはじめとした書道266点、交通安全ポスター135点の入賞作品を決定した。

第69回(令和7年度) ＪＡ共済 全国小・中学生 書道コンクール 大賞受賞者の紹介

農林水産大臣賞(8名)

【条幅の部】(4名)

熊 本 県 玉名市立玉水小学校1年 笠 應聖 さん

香 川 県 高松市立栗林小学校4年 内藤 理仁 さん

岡 山 県 岡山市立平福小学校5年 山中 天翔 さん

埼 玉 県 熊谷市立富士見中学校2年 鈴木 咲蘭 さん

【半紙の部】(4名)

宮 崎 県 宮崎市立広瀬北小学校1年 姫野 心央璃 さん

徳 島 県 三好市立池田小学校3年 濵田 千代悠 さん

沖 縄 県 南風原町立北丘小学校6年 工藤 粋 さん

宮 城 県 登米市立佐沼中学校2年 佐々木 楠乃 さん

文部科学大臣賞(8名)

【条幅の部】(4名)

茨 城 県 竹園学園つくば市立竹園西小学校2年 山谷 碧 さん

神奈川県 横須賀市立船越小学校3年 渡辺 千 さん

岩 手 県 二戸市立石切所小学校6年 藤原 穂乃美 さん

岡 山 県 倉敷市立玉島東中学校3年 梅田 梨瑚 さん

【半紙の部】(4名)

栃 木 県 茂木町立茂木小学校2年 天川 愉菜 さん

静 岡 県 富士宮市立東小学校4年 飯田 愛菜花 さん

茨 城 県 笠間市立友部第二小学校5年 山口 乃愛 さん

茨 城 県 石岡市立園部中学校3年 金久保 ゆきの さん

第54回(令和7年度) ＪＡ共済 全国小・中学生 交通安全ポスターコンクール 大賞受賞者の紹介

内閣府特命担当大臣賞 (3名)

熊 本 県 菊陽町立菊陽北小学校1年 川瀬 絢子 さん

和歌山県 岩出市立上岩出小学校6年 白石 逞翔 さん

熊 本 県 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校2年 古賀 夕渚 さん

農林水産大臣賞 (3名)

東 京 都 文京区立金富小学校2年 藤枝 奏絵 さん

福 島 県 郡山市立緑ヶ丘第一小学校6年 渡部 紗也 さん

京 都 府 宮津市立宮津中学校2年 横川 ミヤ さん

警察庁長官賞 (3名)

長 野 県 佐久市立中込小学校3年 小林 禅 さん

鹿児島県 鹿児島市立桜丘東小学校5年 圖師 茜音 さん

山 梨 県 甲府市立北中学校3年 永井 柚衣 さん

文部科学大臣賞 (3名)

広 島 県 三次市立川地小学校1年 波夛野 夏穂 さん

滋 賀 県 大津市立日吉台小学校4年 柳田 亮弥 さん

愛 媛 県 今治市立日吉中学校1年 前田 葵 さん

※大賞とは、全国の都道府県から選抜された作品のうち、特に優れた作品として選出された以下の各賞をいいます。

・書道コンクール：「農林水産大臣賞」条幅の部4点、半紙の部4点、「文部科学大臣賞」条幅の部4点、半紙の部4点、合計16点

・交通安全ポスターコンクール：「内閣府特命担当大臣賞」3点、「農林水産大臣賞」3点、「警察庁長官賞」3点、「文部科学大臣賞」3点、合計12点



今後の予定

『書道コンクール』および『交通安全ポスターコンクール』の入賞作品のうち、大賞作品：農林水産大臣賞・文部科学大臣賞(書道・交通安全ポスター)、内閣府特命担当大臣賞・警察庁長官賞(交通安全ポスター)を受賞された人々を招いて、令和8年2月6日(金)にＪＡ共済ビル カンファレンスホールにて表彰式を予定している。