西野カナ、Kアリーナ横浜で一足早いクリスマス「2026年も最高の年になりますように！」

西野カナが、ワンマンライブ「西野カナ ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"」を2025年12月17日（水）、18日（木）の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催。クリスマスソングのカバーや新曲「君のせい」も披露され、クリスマスムードたっぷりに観客を楽しませた。このレポートでは、全国47都道府県と海外の映画館（台湾、香港）でのライブビューイングも実施されたDAY2の模様をお届けする。

【画像】西野カナ、Kアリーナ横浜公演（全11枚）

2019年2月からの活動休止期間を経て、2024年6月に活動を再開した西野にとって、Kアリーナ横浜でのライブは初、クリスマスライブは12年ぶりとなる。客席に入ると、ステージバックの巨大なLEDビジョンには海外の駅のホームを想起させる映像の中を列車が出入りしている。ステージ左右のビジョンには、行き先が書かれた駅の電光掲示版が映し出されていた。開演前にはクリスマスソングがBGMで流れて、お客さんの気分を盛り上げている。

定刻の18時30分をすぎて場内が暗転すると鐘の音が鳴り、ステージ上には駅を行き交う様々な人々（ダンサー）が集い踊り出す。中央に映し出されたツリーの前に、ブロンドヘアに真っ赤なロングドレスをなびかせて西野が登場して「Christmas Love」を歌い出すと、大歓声で迎えた客席はフリフラ（ペンライト）で温かな色の光が灯る。ステージ上段で歌っていた西野は、階段を降りてダンサーに囲まれて歌い上げた。イントロと共にツリーの電飾が光り出して始まった2曲目は、マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」(恋人たちのXmas)だ。見事なハイトーン、ファルセットボイスを聴かせる西野に、客席に広がるフリフラも、赤と緑のクリスマスカラーで応えた。

MCではブロンドヘアにチェンジしたことに触れ、「みんな元気ですか!? 金髪になりました！ どう？（客席から「かわいい～！」の声）ありがとう！ めちゃくちゃ久しぶりにこんなに髪の毛が明るくしたけど、そんなにみんなに褒めてもらえるんやったら、6時間もかけて染めた甲斐があったわ（笑）」と和ませた。「今日は"Christmas Magic"。スペシャルなライブの2日目です。見ての通り、私たちは今、素敵なデザインの駅にいます。今日のライブは、”魔法の世界”、そして”列車の旅”をテーマに、みんなと一緒に列車に乗って、魔法の世界を旅するような気分をいっぱい味わってもらえたらなと思います。最後まで楽しんでいってください！」。

ステージの左右では、向かって左にギター、キーボード、コーラス×2、右にはギター、ベース、ドラムによるバンドメンバーが演奏している。雪が降る演出の中、ミディアムテンポでじっくり聴かせたポップス「Merry Christmas」から、Wham!「Last Christmas」のカバーへ。ステージ袖まで足を運びながら、オリジナルの印象を大きく変えるキュートな歌声を届けた。曲の終わりでは、やってきた電車が西野を乗せて去って行った。雪原を走る機関車がやがて空への飛び立ち、雲間をかき分けて走って行く映像を挟み、「if」ではステージには白で統一されたファッションに身を包んだ西野の姿が。

ドラマティックな旋律が、しんしんと降り積もる雪のように心に響く。「アイラブユー」を腕を振りながら歌うと会場が一体となった。ステージセットのベンチに腰掛けて歌った「With You」のリラックスムードから一転、DOMOTO「愛のかたまり」で、バンドが繰り出す強いビートに乗せて、熱のこもった迫力のボーカルを聴かせる。〈Xmasなんていらないくらい 日々が愛のかたまり〉と歌うクリスマスソングだ。

ピアノソロから、背景が変わったステージで、男女のダンサーが踊る。クラシカルな演奏で厳かな雰囲気を醸し出すと、書庫の映像をバックにグリーンの衣装にチェンジした西野が登場。ダンサーを従えて、激しいEDMに乗せた「Secret」へ。続いてエレクトロサウンドとレーザーが飛び交う派手な演出の中、「ONLY ONE」で尖ったパフォーマンスを見せ、さらにグングン前に出て疾走する「MAYBE」、豪快なサウンドに乗せた「もっと…」と、恋愛をテーマに感情の発露が止まらない。「シックな雰囲気に合う曲をもう1曲」とのひと言からピアノに導かれて歌い出した曲は、「会いたくて 会いたくて」。アップライトベースをフィーチャーした野太いリズムアレンジは迫力満点で、西野が歌う内面の激情をさらにブーストさせていた。

バンドのメンバー紹介を兼ねたセッションタイムから、m-floの「Yours only,」カバーが披露された。徐々にこみ上げるエモーショナルな歌声は圧巻。「EYES ON YOU」では、真摯なメッセージが胸を締め付ける。聴く者それぞれが誰かを思いながら心を重ねられるのが、アーティスト・西野カナの突出した個性だ。転換映像では、西野が歌う軽妙なフィンランド民謡「Ievan Polkka」に乗せて、リハーサルの模様が流れるユニークな演出も。

清廉なピアノとストリングスが流れ、ピンク色に染まったステージ中央のコンパクトの前に、オールディーズファッションな西野が登場。「Dear Santa」で閉じたコンパクトに腰掛けると、そのまま上空までせり上がってアリーナを見下ろしながら歌唱。「YOKUBARI」ではステージ上に巨大な香水とハイヒールが現れて、西野はハイヒールに乗り込んで、扇子を片手にパフォーマンス。曲ごとの世界観に合わせた演出とセット、衣装チェンジによるエンターテイメントショーでオーディエンスをまったく飽きさせない。スパイス・ガールズ「Wannabe」も飛び出して、ダンサーたちのソロパフォーマンスに「Hey！Hey！」と煽る西野。ステージ前でダンサーと横並びになりギラギラなステージングを展開すると、最後はビシッとポーズを決めて大歓声が沸き起こった。トライバルなビートが際立つダンスチューン「マジカルスターシャインメイクアップ☆」では、バービー風のピンクのコスチューム姿でサングラスをかけてステージを練り歩き歌う西野。再び中央のコンパクトにダンサーと共に乗り込んでミラーから輝きを放った。歌い終えると「このコンパクトはね、魔法で開いたり上がったりする」と説明してオーディエンスが「コンパクト クローズ！」と唱えると、コンパクトが閉まり、「アップ！」の掛け声で天井まで上がって行った。

「2025年はツアーもやったり、こうしてクリスマスライブもできて、みんなとめっちゃいっぱい、良い思い出ができました。本当にありがとう。いつもみんながこうやって応援してくれたり、温かく見守ってくれるおかげで、いろんなことに挑戦してめっちゃいい一年でした。2026年もそういう挑戦する気持ち、ワクワクする気持ちを忘れずに私らしくいきたいと思います！」と宣言すると、「2026年もよろしくね、ということで”トリセツ”！」との曲振りで、ステージの端から端まで移動しながら「トリセツ」を歌い、カラフルでポップなステージに金の紙吹雪が舞う中、西野はステージ奥の扉からステージを降りた。

アンコールを待つ間、客席上空にはレーザー照射でクリスマスリースやツリー、プレゼントBOXなどが描かれて客席を楽しませていた。アンコールのステージに立った西野は、タオルを振りながら「大好きな冬の一曲」だという「真冬のオリオン」を軽やかに歌うと、「これあげよう！」とアリーナ客席にタオルを放り込むファンサービスで喜ばせた。

「懐かしい曲も歌いましたけど、新曲も持ってきました！ 「君のせい」という曲です。カップルの口喧嘩をテーマにしたちょっと面白い一曲です」と紹介された「君のせい」は、歪んだギターリフからはじまる、アップテンポなポップロックチューン。疾走するワイルドなバンドサウンドに乗せた、キャッチー且つユーモアも感じさせる新境地的な楽曲だ。2026年2月6日に配信リリースされることも発表されている。

「今日はみんなのおかげで、ちょっと早いクリスマスを楽しめています。みんなも楽しんでくれた？ ライブビューイングのみんなも楽しんでくれた？ よかった、ありがとう！ みんなの熱量めちゃめちゃ最高だと思います。最後、この一曲にその熱量を思いっきりぶつけてほしいんやけど、みなさんいけますか？ みんなで歌って、2025年を最高の年に、そして来年もめっちゃ最高の年にしようっていう感じで盛り上がりたいと思います！」

最後に歌われたのは、「Best Friend」。客席にマイクを向けると会場中が大合唱に。「2026年も最高の年になりますように！ せーの！」と西野が合図して、全員でジャンプして締めくくり。エンディングでは生声で、「ありがとうー!!」と感謝を伝えて、ステージと客席にボーダーのない、親しみやすさ満載なライブは最高の一体感で大団円となった。なお、このライブの模様は、西野の誕生日でもある3月18日にライブ映像作品化されることも、ステージ上から発表されている。

西野カナ ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"

2025年12月18日（木）

セットリスト

https://nishinokana.lnk.to/ChristmasMagic_setlist

1. Christmas Love

2. All I Want for Christmas Is You (マライア・キャリー)

3. Merry Christmas

4. Last Christmas (Wham!)

5. if

6. アイラブユー

7. With You

8. 愛のかたまり(DOMOTO)

9. Secret

10. ONLY ONE

11. MAYBE

12. もっと…

13. 会いたくて 会いたくて

14. Yours only, (m-flo)

15. EYES ON YOU

16. Dear Santa

17. YOKUBARI

18. Wannabe (スパイス・ガールズ)

19. マジカルスターシャインメイクアップ☆

20. トリセツ

EN1. 真冬のオリオン (INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ)

EN2. 君のせい(新曲)

EN3. Best Friend