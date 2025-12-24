仕事納めが近づくと悩ましいのが、取引先や社内の上司・同僚への年末年始の挨拶。「送るべき?」「社内にも必要?」「"良いお年を"はいつ言う?」など、明確な正解がないからこそ判断に迷う人も多いのではないだろうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員307人を対象に12月10日に実施した、ビジネス上の年末年始挨拶メールに関するアンケートの結果を紹介する。

「社外」の人に挨拶メールを送る?

Q,今年度(2025年)、取引先などの【社外】の関係先に年末年始の挨拶メールを送りますか？

今年度、"社外"の関係先に年末年始の挨拶メールを送るか尋ねると、下記の結果が得られた。

送る……32.6%

送らない......55.7%

決めていない......11.7%

3割以上が「送る」と回答した中、半数以上が「送らない」という結果に。

「社内」の人に挨拶メールを送る?

Q,今年度、【社内】の上司や同僚に年末年始の挨拶メールを送りますか?

次に、"社内"の関係先に年末年始の挨拶メールを送るか尋ねると、下記の結果が得られた。

送る......29.3%

送らない......60.3%

決めていない......10.4%

「送る」と回答した人は3割弱、「送らない」と回答した人が6割強だった。このことから、挨拶メールを送る相手については、社外の関係先よりも、社内の上司や同僚に送る人の割合のほうが低いことが分かった。

社内の人にはメールではなく直接挨拶をする人が多いのかもしれない。

社内の人に「良いお年を」という挨拶をする?

Q,会社の上司や同僚に「良いお年を」という挨拶をしますか?

次に、社内の上司や同僚に「良いお年を」という挨拶をするかどうか尋ねたところ、下記の結果が得られた。

する......65.5%

しない......23.5%

わからない......11.1%

「する」と回答した人は65.5%だったのに対し、「しない」と回答した人は23.5%であった。この背景には、近年、完全リモート勤務などを採用する企業が増えていることも一因として考えられる。

「良いお年を」を言うタイミングは?

Q,会社で「良いお年を」はどのタイミングで言いますか?(複数選択可)

社内の上司や同僚に「良いお年を」という挨拶を「する」と回答した人に対し、そのタイミングを尋ねると、下記の結果が得られた。

自分の最終出社日に言う......69.7%

会社・部署の仕事納めの日に言う......36.8%

年内最後に対面で会う相手に会ったときに言う......36.8%

年内最後のオンライン会議・打ち合わせのときに言う......12.4%

取引先など社外の相手へ、年内最後のメール・電話時に言う......14.9%

その他(記述回答)......1.0%

「自分の最終出社日に言う」(69.7%)と回答した人が最も多く、次いで「会社・部署の仕事納めの日に言う」(36.8%)、「年内最後に対面で会う相手に会ったときに言う」36.8%という結果に。

また、「年内最後のオンライン会議・打ち合わせのときに言う」(12.4%)や「取引先など社外の相手へ、年内最後のメール・電話時に言う」(14.9%)と回答した人も一定数いた。また、「その他」と回答した人の中には「忘年会の後」や「相手の都合のいいタイミングにて」という声も上がった。

総じて、自分のタイミングより相手のタイミングに合わせて挨拶をしに行く人が多いことが示唆された。

年末年始の挨拶で困ること、失敗エピソード

Q,ビジネス上の年末の挨拶で"困ったこと"があれば教えてください

ビジネス上の年末の挨拶で"困ったこと"を尋ねると、下記のような声が上がった。

相手によっては、言葉を選んだり、かしこまりすぎた文面になってしまう(40代/男性/医療・福祉・介護サービス/佐賀県)



年末年始休暇でメール以外の対面挨拶のタイミングを逃しがち(40代/男性/インターネット関連/埼玉県)



午前中に送信すれば「朝から暇なやつだ」と思われそうだし、午後に送信すれば翌年に読まれてしまう可能性があるため、送信のタイミングが難しい(60代/男性/専門店/宮城県)



たくさんの人に言い過ぎてわからなくなり間違えて同じ人に挨拶を2回してしまった(50代/女性/その他/富山県)



送る相手は自部署だけでいいのか関係ある周辺部署も含めて送った方がいいのか迷う(30代/男性/食品/愛知県)



相手からメールがきて疑問視・尋ねるという内容があると困ります。回答を求められても何でもこたえたいわけではない。年末の挨拶なのでお互いに一方的な内容でいいと思います。まれにですが年末の挨拶をすると怒る人がいるので見極めが大事かなと思っています(30代/男性/建設・土木/佐賀県)



仕事納めがばらばらで挨拶のタイミングがむずかしい(60代/女性/その他/東京都)



年内にまだ会う予定があるのに間違えて挨拶をしてしまった時(50代/女性/その他/千葉県)



目上の人から年賀状をいただいたのですがお付き合いはない人だったのでどうしたものか考えまくりました(60代/男性/建築・土木関連技術職/神奈川県)



最終日の仕事終わりに挨拶するけど、その場にいないときに探し回ってでも挨拶するか迷う(50代/女性/繊維・アパレル/鹿児島県)



メールでは失礼に当たるのではないかと悩んでしまう(40代/女性/銀行/大阪府)

挨拶の有無やその仕方に対する考え方は人それぞれで、明確な正解があるわけではない。そのため、悩んだり失敗してしまったりすることも起こり得る。無理をせず、自分が気にならない範囲で対応するのがちょうどよいのかもしれない。

年末年始、ちょっとの工夫で好感度が上がる!?

Q.ビジネス上の年末年始のタイミングで好感度を上げるために意識していることがあれば教えてください。

ビジネス上の年末年始のタイミングで好感度を上げるために意識していることについて尋ねたところ、挨拶のタイミングや言葉選び、ちょっとした工夫を重視する声など、さまざまな意見が寄せられた。

挨拶の際にここを心がけるだけで印象が違う!?

同じ挨拶でもほんのひと工夫で相手からの好印象につながることも。

取引先にはまだ"会うのが最後のタイミング"ではないかもしれないが、忘れたらいけないので早めに言う(50代/女性/その他/大阪府)



一年間、一緒に仕事が出来て良かったことを伝え、来年も引き続き一緒にという感じで挨拶したりメールしたりしてます。(50代/男性/レジャーサービス・アミューズメント・アート・芸能関連/大阪府)



相手が喪中かもしれないので、感謝の気持ちと今後ともよろしくお願いします、くらいは言う(50代/女性/その他/富山県)



古式の挨拶文をできるだけ使うようにしています。堅苦しいと思われるけど日本人の心と思っています。これは上司・同僚・部下・社外と分け隔てなく同じように挨拶をする、その人との繋がりにて文章を多少変えたり御礼のメッセージを入れることもあります。ただメールを送るだけでなく礼儀・感謝・尊敬の心をもってキーボード入力をするとよい。(30代/男性/建設・土木/佐賀県)



今年の思い出を少し入れる(50代/男性/専門商社/大阪府)



声を高くして挨拶する(50代/男性/その他/東京)

事前の準備が肝心

何事も事前準備をしておくと、自分の気持ちも安心できるはず。

上司の年末年始のスケジュールを把握して動く(40代/男性/通信関連/埼玉県)



お歳暮を送る(70代/男性/証券・投資銀行/山梨県)





その発想はなかった! ユニークだからこそ相手に刺さる工夫

年末年始は挨拶以外にも好感度が上がる工夫ができる場面が。

年末の大掃除での丁寧さ(40代/男性/その他/愛媛県)



共用部分の整理整頓につとめる(60代/女性/その他/東京都)



手書きの年賀状を送る(40代/男性/広告・出版・印刷/千葉県)



年賀状などに絵を付けること(30代/男性/ソフトウェア・情報処理/兵庫県)



笑顔が一番大事だと思います(50代/女性/その他/千葉県)

中には、「学生なので学校内ですが先生に元気よく挨拶して気にかけてもらえるように努力している」(10代/女性/学生/広島県)といった、学生のうちから意識をしている人の声も。

もちろん、中には「これといって好感度を上げる必要がない」「気持ちだけ持つようにしている」「外資出身なので、年末年始の挨拶はしないことが通例」などの意見も上がった。自分が無理しない程度にうまく会社の上司や同僚と付き合っていけるのが一番である。

ビジネス上の年末年始挨拶メールに関するアンケート

調査時期: 2025年12月10日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 307人

調査方法: インターネットログイン式アンケート