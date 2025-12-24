三井不動産商業マネジメントは12月26日～2026年1月12日、NEXCO中日本とのタイアップキャンペーンを、ららぽーと磐田、安城、三井アウトレットパークジャズドリーム長島、岡崎の4施設で実施する。

期間中は、対象の13のサービスエリアやパーキングエリア(※)での買い上げレシートと、三井ショッピングパークポイント会員ページの指定画面を対象施設の引換カウンターで提示すると、500円分のお買物券やクーポンをプレゼントする「高速道路でおトクにバーゲンへGO！」を実施する。

各施設では年末年始の大型セールも開催する。ららぽーと磐田・安城では、12月26日～31日まで「カウントダウンセール」を、2026年1月1日～12日までは最大70%OFFとなる「ららぽーとバーゲン」を行う。

アウトレット2施設では、12月26日～2026年1月18日まで、最大80%OFFの「SUPER OUTLET SALE」を開催する。

このほか、各施設で12月26日～31日に福袋の先行販売を実施。ららぽーと磐田では12月12日から、先行販売を一部対象店舗で開始した。福袋の元日販売は、2026年1月1日～3日まで。アウトレットでは特定の期間にポイントアップデーも設定する。

※NEOPASA静岡(下り)、牧之原SA(下り)、遠州豊田PA(上り)、遠州豊田PA(下り)、NEOPASA浜松(上り)、NEOPASA浜松(下り)、EXPASA浜名湖(集約)、NEOPASA岡崎(集約)、豊田上郷SA(上り)、豊田上郷SA(下り)、EXPASA御在所(上り)、鈴鹿PA (集約)、安濃SA(上り)