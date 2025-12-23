メジャーリーグ 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはチャッキー・ロビンソン捕手とマイナー契約を結んだことが明らかになった。今季終盤に一度チームを離れていたベテラン捕手の再獲得には、戦力補強すべき背景があったようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ロビンソンは今季途中の5月末、ロサンゼルス・エンゼルスからウェーバーでドジャースに加入。しかし、わずか1週間足らずで事実上の戦力外であるDFAとなり、ウェーバーを通過した後に3Aオクラホマシティへ配属された。

当時、ウィル・スミス捕手は負傷を抱えながらプレーしており、ダルトン・ラッシング捕手も負傷者リスト（IL）入りしており、ロビンソンにとっては、ドジャースでの3度目となるメジャーのチャンスだった。

しかし、実際の出場は1試合のみにとどまり、マックス・マンシー内野手のIL復帰に伴って再びマイナーへ降格。その後も短期間の昇格と降格を繰り返し、最終的には再びウェーバーにかけられてアトランタ・ブレーブスへ移籍していた。

今回のロビンソンとの再契約の背景についてモレノ氏は「ベン・ロートベット捕手をシンシナティ・レッズが獲得したことで、メジャー経験のある捕手の層が薄くなった。ロビンソンはおそらく来季を3Aでスタートし、捕手陣に怪我人が出た場合に昇格する見込みだ」と言及した。

