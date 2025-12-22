MLB Japanは公式Xで、2025年の「バットフリップランキング」を順次発表している。その中で25位に選ばれたのが、大谷翔平選手がミネソタ・ツインズ戦で放った先制2ラン本塁打だ。



この試合は22日（日本時間21日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われ、大谷選手は「2番・指名打者」で先発出場。投手としても先発マウンドに上がった。



初回、無死一塁で迎えた第1打席。ツインズ先発のデービッド・フェスタ投手が投じた4球目、真ん中に入ったチェンジアップを完璧に捉えると、打球はバックスクリーンへ一直線に飛び込んだ。



打った瞬間に本塁打を確信した大谷選手は、右手一本で豪快なバットフリップを披露。右拳を突き上げながら、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。



試合は大谷選手の好投と一発に加え、ウィル・スミス選手の2本塁打などもあり、ドジャースが5-2で快勝。投打にわたる活躍と印象的なバットフリップで、ランキング入りとなった。











【動画】25位にランクイン！大谷翔平、豪快バットフリップがこれだ！

MLBJapanの公式Xより











2025年のバットフリップ第25位！ のこのセンターへの1発が選ばれました！ファンの皆さんは、この試合がいつのどんな試合だったか覚えていますか？👀

