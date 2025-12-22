今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月22日（月）～12月28日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）～12月28日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は“アイデア”や“気付き”が豊富に湧いてくるようです。みんながうれしそうにしていると、提案して良かったと思えるでしょう。リーダーシップを取る場面もありますが、信頼できる仲間がいることに喜びを感じられそう。恋愛面は、神秘的な雰囲気のある場所に出かけてみると◎ キャンドルの灯りやダークなムードで情熱的になれるようです。生活習慣をガラッと変えるなど、思い切った行動が開運の秘訣になりそう。年末の仕事納めもパワフルに進むことでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。