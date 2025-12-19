カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2025年12月18日(木)よりユーザーへの日頃の感謝を込めて、対象作品の単行本1巻分の購入で1巻から3巻までが読める『BUY1 GET3イベント』を期間限定で開催する。

■『BUY1 GET3イベント』概要

期間中に対象作品の1巻から3巻のうち、いずれか1巻を購入すると、残りの未購入の2巻分が自動で「購入済み」となる大変おトクな企画。詳細についてはイベントページにて。

期間：2025年12月18日(木)11:00 ～ 12月24日(水)23:59

対象：対象の出版漫画(単行本)

購入形式：巻購入のみ対象(話購入、まとめ購入は対象外)

適用条件：対象作品を初めて購入する場合のみ適用(過去に話、巻の購入履歴がある作品は対象外)

参加方法：イベントへのエントリー必須(購入後のエントリーは対象外となるので注意)

閲覧期限：購入済みの巻に閲覧期限はなし

『BUY1 GET3イベント』対象作品(一部抜粋)

今回の『BUY1 GET3イベント』では、思わず読み進めたくなる魅力的な作品を厳選。ここでは、その中からおすすめ3作品を紹介する。

■『不運からの最強男』

原作：フクフク／作画：中林ずん／出版社：スターツ出版

＜あらすじ＞

【不運と幸運は紙一重!? 逆境なんてはねのけろ！】不運な人生のすえ、事故によって転生したジークベルト。新しい家族は前世で不運だったと思えないほどに温かかった。今世では平穏な日々が過ごせる…と思ったのだが、実は規格外の【幸運値】を持っていて…？「幸運が引き寄せるのはチャンス。掴み取ることが出来れば願いが叶う――」次々と立ちはだかる強敵【チャンス】に家族ともども絶体絶命!? 否、並外れた魔力と鑑定眼でねじ伏せる！【掴み取る！】「小説家になろう」発、温かい家族を守る為、最強へ至る少年の英雄譚!! 原作者書き下ろし小説も収録。

■『僕の心のヤバイやつ』

作者：桜井のりお／出版社：秋田書店

＜あらすじ＞

学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を妄想してはほくそ笑む、重度の中二病の陰キャ・市川京太郎。だが山田を観察する内に、京太郎が思う「底辺を見下す陽キャ」とは全然違うことに徐々に気づいていき…!? 陰キャ男子・京太郎の初めての恋、始まる。陽キャ美少女×陰キャ少年のニヤニヤ系青春格差ラブコメディ!!

■『みにくい遊郭の子』

作者：狩谷成／出版社：GANMA!

＜あらすじ＞

居場所を失った女子高生エソラは、気がつくと知らない花街にいた。人買いに売られやってきたのは、遊郭「相模屋」。その主人である相模に、ここで1番の花魁になれると言われ──。幻想的な世界観で描かれる異世界花魁物語。