電車やカフェの喧騒から逃れ、自分だけの音楽世界に没頭したい。そんな願いを叶える究極のワイヤレスイヤホンが、ついに登場しました。

手のひらに収まる「VGP金賞」：AVIOT TE-Q3Rが日常を変える

ワイヤレスイヤホンは、もはや現代人の生活に欠かせない相棒です。通勤・通学、作業中、そしてリラックスタイム。どんなシーンでも最高の音質と快適さを求めるあなたへ、日本のオーディオブランドAVIOTが、またしても常識を覆す逸品を届けます。

それが、オーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP2026」で企画賞と金賞をダブル受賞した、「TE-Q3R」です。

私がこのイヤホンに最も驚いたのは、その驚異的なコンパクトさと、小さなボディからは想像できないほどの高機能ぶり。今回は、この「TE-Q3R」がどのようにあなたのリスニング体験を劇的に変えるのか、その秘密に迫ります。

「まさか、この小ささで？」業界最小級*の秘密

AVIOTのQシリーズは、これまで累計出荷数約33万台を誇る人気シリーズですが、「TE-Q3R」はその最新作として、さらに進化を遂げました。手に取った瞬間の第一印象は「とにかく小さい！」。

ノイズキャンセリング機能とワイヤレス充電に対応した完全ワイヤレスイヤホンとして、なんと業界最小クラス*を実現しているというから驚きを隠せません。

「小さければ機能は妥協？」いいえ、そんなことはありません。ハイレゾ再生、アダプティブノイズキャンセリング、3Dスペーシアルオーディオ、ワイヤレス充電…最新機能をこれでもかと詰め込んだ「TE-Q3R」は、まさに「小さくてもあきらめない」というキャッチフレーズを体現しています。

1. ポケットにすっぽり！驚異の小型化を実現した「バーティカルレイアウト」

この常識破りの小ささは、どのように実現されたのでしょうか？ その鍵は、チャージングケース内の構造を根本から見直した「バーティカルレイアウト」にあります。イヤホンの収納角度と部品配置を工夫することで、無駄なスペースを徹底的に排除。従来モデルと比較して約28％もの小型化に成功しました。

具体的な数値を見ると、その進化は一目瞭然です。例えば、チャージングケースの幅は、従来モデルのΦ17.6mmからΦ16.0mmへとスリムに。シャツのポケットや小さなポーチにも無理なく収まるサイズ感は、持ち運びのストレスを劇的に軽減してくれるでしょう。

小さいだけじゃない！「聴く」を極める高音質・多機能の秘密

「TE-Q3R」の魅力は、そのコンパクトさだけではありません。音楽鑑賞はもちろん、日々のあらゆるシーンで最高のリスニング体験を提供するための、多岐にわたる機能が凝縮されています。

周囲の騒音レベルに合わせて、ノイズ抑制効果を自動で最適化する「アダプティブノイズキャンセリング」を搭載。電車の中では強力に、オフィスでは自然に、と常に快適な静寂を届けます。ノイズキャンセリング特有の圧迫感が苦手な方にも、ぜひ試していただきたいナチュラルな使い心地です。

SBC、AACに加え、ソニーが開発した高音質コーデック「LDAC™」に対応。既存技術の約3倍ものデータ量を送信できるため、まるで有線イヤホンのような音場の広がりや繊細な表現をワイヤレスで楽しめます。ハイレゾ音源の豊かな情報量を余すことなく堪能できるのは、音楽愛好家にとって至福の体験となるでしょう。

AVIOT独自の頭外定位アルゴリズムを搭載した3Dスペーシアルオーディオモードに切り替えれば、まるで目の前でアーティストが演奏しているかのような、立体的な音場が広がります。音楽だけでなく、映画やゲームの世界にも深く没入できること間違いなしです。

AVIOTが掲げる「JAPAN TUNED」は、日本人の耳に最も心地よく響くサウンドを追求したこだわりのチューニング。中低音域のパワフルなグルーヴ感と、高域のクリアな解像感を両立させ、立体的でリアルな音質に仕上げられています。日本の音楽や言語文化に慣れ親しんだ私たちにとって、まさに「かゆいところに手が届く」音作りと言えるでしょう。

どんな耳にもフィット！長時間でも快適な装着感

イヤホン本体は、医療用グレードのシリコン素材を用いたイヤーピースと、小型・軽量ながら理想的なフィット感を追求した新設計。耳の小さい方から一般的なサイズの方まで、多様な耳の形状に合う快適な着け心地を目指しています。XS、S、M、Lの4サイズイヤーピースが同梱されているので、自分にぴったりのサイズを見つけやすいのも嬉しいポイントです。

小さくても頼れるスタミナ＆スマートなワイヤレス充電

「こんなに小さいのにバッテリーは大丈夫？」そんな心配は無用です。

イヤホン単体で最大約11.5時間、ケース併用で最大約42時間という驚異のロングバッテリーを実現。さらに、10分の充電で約90分再生できる急速充電にも対応しているので、急な外出前でも安心です。

そして、個人的に非常に便利だと感じるのがワイヤレス充電への対応。充電パッドに置くだけでスマートに充電が完了し、デスク周りもすっきりと保てます。

ファッションのアクセントになる美しいデザインとカラー

耳元を飾るイヤホンだからこそ、デザイン性もこだわりたいですよね。「TE-Q3R」は、ジュエリーのような上質な質感をまとったデザインが特徴です。多層塗装やラバー仕上げ、金属蒸着パーツを組み合わせることで、高級感を演出。同時に、持った時の滑りにくさや傷への強さといった機能性も両立しています。

カラーバリエーションは、ブラックオニキス、ラピスブルー、レッドスピネル、パールホワイト、ラベンダージェイド、ピンクオーツの全6色展開。あなたのファッションやライフスタイルに合わせて、お気に入りの一本を選んでみてはいかがでしょうか？

その他の便利な機能群：日常をさらに快適に

「TE-Q3R」は、基本性能の高さだけでなく、使い勝手を向上させるための細やかな機能も充実しています。

：周囲のノイズを除去し、クリアな音声を届けます。：突然の雨や汗でも安心。（イヤホン本体のみ）：スマホとPCなど、2台のデバイスに同時接続可能。：イヤホンを外さずに周囲の音を聞けるので、会話や移動中に便利。：動画視聴やゲームプレイ時の音ズレを抑制。：片耳だけでも使用可能。

これだけの機能が、このコンパクトなボディに詰め込まれているとは、まさに驚きの一言です。

VGP金賞モデルがこの価格!? 驚異のコストパフォーマンス

さて、これだけの高機能とVGP金賞というお墨付きを得ている「TE-Q3R」。気になる価格は…

11,990円（税込）

正直、この価格には私も驚きを隠せません。LDAC対応のハイレゾ音源再生、高性能なアダプティブノイズキャンセリング、3Dスペーシアルオーディオ、そしてワイヤレス充電まで備え、さらに業界最小クラスのコンパクトさを実現していることを考えると、非常に高いコストパフォーマンスだと言えます。

一般的な高機能ノイズキャンセリングイヤホンが2万円を超えることを考えると、AVIOTの「TE-Q3R」はまさに価格破壊とも言える一台ではないでしょうか。

どこで買える？ 予約・発売情報

この「TE-Q3R」は、2025年12月18日（木）10:00より予約開始、2025年12月20日（土）から順次発売されます。

：2025年12月20日（土）発売：2025年12月26日（金）発売

最新機能をいち早く手に入れたい方は、ぜひ予約開始日をチェックしてくださいね。

AVIOTってどんなブランド？「あると人生変わるモノ」を目指して

ここで少し、AVIOTというブランドについて深掘りしてみたいと思います。AVIOTは2018年にプレシードジャパン株式会社から誕生しました。ブランド名の由来は「Audio-Visual・Internet Of Things」。つまり、オーディオビジュアル機器とIoT（モノのインターネット）を融合させ、より身近で簡単に使える製品を提供したいという想いが込められています。

2023年からは「A Visionary Innovation On Technology」という意味も加わり、「テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化する」という、より広範なビジョンを掲げています。

「あると人生変わるモノ」をお客様に届けたい。そんなブランド哲学が、まさにこの「TE-Q3R」にも凝縮されていると感じました。日本のブランドだからこそできる、きめ細やかな音作りとユーザー体験への配慮は、私たち日本のユーザーにとって大きな魅力となるでしょう。

まとめ：VGP金賞「TE-Q3R」で、あなたの日常を「想像以上」にアップグレード

AVIOTの新作「TE-Q3R」は、そのコンパクトな見た目からは想像できないほどの高機能と、VGP金賞という確かな評価を持つ、まさに次世代の完全ワイヤレスイヤホンです。

*の携帯性のハイレゾ級高音質再生

周囲に合わせて最適化するアダプティブノイズキャンセリング

没入感を高める3Dスペーシアルオーディオ

長時間使えるバッテリーとワイヤレス充電

日本の感性に合わせたJAPAN TUNEDサウンド

これらの要素が、あなたの音楽ライフ、そして日々の暮らしをより豊かに、より快適にしてくれるでしょう。価格も非常に魅力的で、初めてのノイズキャンセリングイヤホンとしても、既存ユーザーの買い替えとしても、強くおすすめできる一台です。

ぜひこの機会に、AVIOT「TE-Q3R」で「あると人生変わる」体験をしてみてはいかがでしょうか。あなたの期待を超える一本になるはずです！

