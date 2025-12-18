ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは12月16日、ダイナースクラブ会員の自宅にある価値あるモノをブランドリユースのKOMEHYOに取り次ぐサービス「Diners Club Re-Cast Program」をスタートした。

ダイナースクラブがKOMEHYOに取次

同サービスでは、ダイナースクラブが会員とKOMEHYOの間に取次として入り、専用受付デスクを通じて会員の意向を丁寧に確認する。同社は、この仕組みによって生まれる信用と安心感を、本サービスのポイントとしている。

同サービスは、以下のステップで成立する。

まず、ダイナースクラブ会員が専用受付デスクへ電話で申し込みを行う。専用受付デスクはKOMEHYOへ取次を行い、その後KOMEHYOがダイナースクラブ会員に対して取引内容について連絡する。続いて、KOMEHYOの鑑定士が会員の自宅(指定先)を訪問し、買取額の査定を行う。なお、宅配買取にも対応する。提示された買取額について合意に至った場合、支払いが行われる。

買取対象となる品目は、ジュエリーや貴金属商品、スマートウォッチを除く時計類、ブランド財布や鞄、小物、メンズおよびレディースファッション、着物、高級筆記具、カメラ、ギターなど。

原則としてお酒、家具、骨董品、絵画、スマホを含む家電品、金券やカード類(切手、商品券、テレホンカード、トレーディングカードなど)、プラモデル、ファストファッションの衣料品は取り扱わない。

期間限定ポイント加算キャンペーン

2026年4月30日までに受付し、5月31日までにKOMEHYOと買取取引が成立した取引に対し、ダイナースクラブ リワードポイントをプレゼントするキャンペーンを実施する。

ポイント加算数は、買取額が20万円以上50万円未満の場合は6,000ポイント、50万円以上100万円未満の場合は15,000ポイント、100万円以上の場合は30,000ポイントとなる。