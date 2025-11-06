三井住友トラストクラブは11月4日、ダイナースクラブ会員向けの優待サービスを「Runtrip BASE YOYOGI PARK」を中核とする複合施設「YOYOGI-PARK "たのしむ"」(東京都渋谷区)で開始した。

Runtrip BASE YOYOGI PARK

同施設は、国立代々木競技場第一・第二体育館の目の前にある「代々木公園BE STAGE」の3階にあり、50万人以上が利用するランニングアプリ「Runtrip」と連携するランニングステーションRuntrip BASE YOYOGI PARKを中核とする総合型複合施設。2025年6月のオープン以来、健康という幸福を求める人々の注目を集めている。

Runtrip BASE YOYOGI PARKにはシャワーとメイクルーム、上質なアメニティはもとより、マッサージルーム、カフェ&バー「mariness café」も併設され、ランニングを生活の一部として取り入れやすい設計となっている。

ダイナースクラブ会員は、入会金が無料(通常11,000円)となるほか、1回利用料金800円(通常1,100円)、マンスリー会員5,500円(通常8,000円)で利用できる。さらに、タオル(大)が無料(通常300円)となる優待も用意されている。優待内容の詳細はダイナースクラブ公式ウェブサイトで確認できる。