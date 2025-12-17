夫の「女性遊び」が発覚後、いろんなことを妄想してしまい毎日が苦しい…悩む相談者に江原啓之が届けた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。12月14日（日）の放送では、夫の女遊びと証拠隠滅に苦しむ40代女性に、江原がアドバイスを送りました。旦那の女遊びが発覚後、いろんなことを妄想してしまい毎日が苦しいです。旦那は「一線は越えていない」と言いますが、1年近く隠れて会っていた女性や、10年前から繋がっている女性の影も……。私が「やり取りを全部見せてほしい」と言うと、SNSのアカウントを消すなど証拠隠滅をされました。 私は旦那を信じたいし、好きなので離れたくありません。でも、現実的に離婚も無理です。どうやったら過去のことを考えずに前を向いて生きていけるでしょうか。「現実的に離婚は無理だし、やっぱり旦那のことが好きなので離れたくありません」と言うのであれば、（旦那さんの浮気については）もう諦めなきゃいけない。しょうがないと思わなきゃ。だって、変わりませんよ。絶対にこういう人は変わりません。あとは年齢ですね。彼が“エロガッパ”でいられる年齢か、もう無理な年齢になるか。そろそろ終盤ではないでしょうか。でも、あなたが「離れたくない」という気持ちがある以上は、我慢しなきゃいけない。私なら、ズバリ別れます。自分の人生だもの。でも、あなたが「好きだから離れたくない」と言うなら、それはもう、一種の趣味のようなもの。遊んでいることも甲斐性のうちだと思っておいて、「自分は自分で好きなことをやっていよう」で良いのではないでしょうか。自分1人の人生をイキイキと楽しむことも大切です。相談者さんが「あなただけ……」と重くなってしまうと、相手は余計に嫌になってしまうこともある。それと、旦那さんのことを少し脅しておいても良いかもしれません。「今はSNSでのトラブルや怖い事件も多いから……」と。自分自身の人生をどう生きていくか、もう少し広い視点で考えていったほうが良いと思いますよ。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子