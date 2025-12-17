「POP YOURS 2026」第一弾でヘッドライナーにLANA、千葉雄喜、KEIJU

2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第一弾アーティストラインナップが発表された。

2022年にスタートした「POP YOURS」は来年で5周年を迎える。年々注目度を高め、国内最大級のヒップホップフェスティバルへと成長。チケットの完売が続いている。来年は初の3日間開催となり、会場もこれまでの幕張メッセ国際展示場9〜11ホールから、1〜6ホールへと拡大し、過去最大規模での開催となる。

第一弾アーティストラインナップとして、4月3日（金）DAY 1のヘッドライナーLANA、4月4日（土）DAY 2のヘッドライナー千葉雄喜、4月5日（日）DAY 3のヘッドライナーKEIJUをはじめ、全37組が『POP YOURS』YouTubeチャンネルにて発表された。これまで同様にヘッドライナーのステージには特別な演出が用意される。

また、チケットの最速先行予約の抽選受付がスタート。毎年人気のステージ至近の専用エリアでの観覧が可能な「ゴールドチケット」に加え、2020年代を代表するストリートファッションブランド「BlackEyePatch」とのスペシャルコラボTシャツ付きチケットが今年も登場。ゴールドチケットと限定Tシャツ付きチケットは枚数限定となる。

あわせて、12月20日（土）には過去4回の「POP YOURS」に出演したアーティストのハイライトシーンをまとめた生配信番組もYouTubeチャンネルで配信予定。

＜ライブ情報＞

POP YOURS 2026

2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

出演者：

DAY1：4月3日（金）

LANA

Elle Teresa

guca owl

Bonbero

eyden

ISSUGI

Jinmenusagi

Litty

Peterparker69

Pxrge Trxxxper

VaVa

WILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

and more

（AtoZ）

DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi Yamamoto

Kvi Baba

BIM

Jin Dogg

Manaka

7

ralph

SALU

SPARTA

Worldwide Skippa

Yvng Patra

and more

（A to Z）

DAY3：4月5日（日）

KEIJU

Kohjiya

NENE

ACE COOL

ANARCHY

C.O.S.A.

Jellyyabashi

Kaneee

lilbesh ramko

MIKADO

ピーナッツくん

Tete

and more

（A to Z）

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/