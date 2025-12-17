LINEヤフーは、「Yahoo! JAPAN」アプリにおいて、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能と連携し、生成AIがニュース記事を解説する新機能の提供を開始した。

同機能は、生成AIによるコンテンツ利用の許諾を得た「AIコンテンツパートナー」が提供する記事を対象としており、記事下部に表示される関連質問から利用できる。ユーザーが質問をタップするとチャット画面に遷移し、生成AIが記事の要点や背景知識、関連する事象などをわかりやすく解説する仕組みだ。

記事の要点や背景をAIが解説

新機能では、ニュース記事の下部に表示される関連質問を起点に、生成AIが内容を補足する。解説後には追加の質問候補が提示され、それを選択することで、ニュースの背景や関連情報を段階的に理解できる設計となっている。単なる要約にとどまらず、記事の理解を深めるための情報提供を行う点が特徴とされる。

AIコンテンツパートナーの記事のみを参照

本機能は、AIコンテンツパートナーが提供する記事のみを参照して質問と回答を生成する仕組みとなっている。LINEヤフーでは今後もパートナー各社との連携を進め、ニュースをよりわかりやすく伝える体験の提供を目指すとしている。

「Yahoo! JAPAN」アプリでは、ユーザーの生活に寄り添うAIエージェントとしての進化を掲げており、今回の機能追加もその取り組みの一環に位置付けられる。