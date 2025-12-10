LINEヤフーは、同社が運営するスマートフォン専用リサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」で、全国の15～24歳男女を対象に生成AIの利用実態を調査し、その結果を公開した。

調べもの・勉強サポートが上位に

ふだん生成AIでしていることとして最も多かったのは「ふと気になったことを調べる」（36.1％）。 続いて「勉強や課題のサポート／試験対策」「アイディア出し」「文章作成・添削・要約」など学習関連の利用が3割台となり、学生層らしい傾向が見られた。

そのほか、「暇つぶし／雑談」「人間関係の相談」といった、気軽なコミュニケーション用途も一定数みられる。一方で、約2割は「生成AIを利用していない」と回答。

利用率が高いのは女子高校生・女子大学生

男女年齢別で見ると、女性15～18歳の利用率が87.8％と最も高く、19～22歳も男女ともに80％超。女子高校生・学生層で積極的な活用が進んでいる。 一方、23～24歳になると利用率はやや低下し、特に男性は68.3％に留まった。

利用目的にも年齢差が表れており、15～22歳では男女とも「勉強／課題」が最多（女性15～18歳は62.9％と突出）。 一方、23～24歳では「調べもの」が4割台でトップとなり、ライフステージによる使い方の違いが浮き彫りとなった。

相談系機能の利用は女性に顕著で、女性15～18歳・19～22歳では4割超が「相談／アドバイス」に活用している。

調査概要

調査方法：LINEユーザー対象のスマホWeb調査

調査対象：全国の15～24歳男女

調査時期：2025年9月1日～9月3日

有効回収数：4,745サンプル

年齢・性別割付：

男性15-18：男性19-22：男性23-24：女性15-18：女性19-22：女性23-24＝2：2：1：2：2：1

詳細はLINEリサーチの調査メディア「リサーチノート」で公開されている。