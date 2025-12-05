LINEヤフーは12月5日、全国SNSカウンセリング協議会やトランスコスモス、全国心理業連合会（全心連）と連携し、闇バイトや特殊詐欺に関する悩みを相談できるLINE公式アカウント「闇バイトから若者を守ろうプロジェクト」を開設した。相談受付期間は2025年12月5日から2026年1月31日まで。

警察庁の発表によると、令和6年の特殊詐欺の認知件数は20,987件、被害総額は721.5億円に上り、深刻な状況が続いている。「高収入」「即日現金」などを掲げてSNSや掲示板で募集される闇バイトは、若者が犯罪に巻き込まれる大きな要因となっており、実行犯の多くが10代から20代の若年層だという。

年末年始は出費が増え、学生は長期休暇で自由な時間が多くなることに加え、特殊詐欺の認知件数も高まる傾向にある。今回の取り組みは、これまでの啓発活動に続き、より実践的な支援を提供するため、若年層が日常的に活用しているLINE上に相談窓口を設けるものだ。

LINEのトークを使って手軽に専門家に相談できる

対象は全国の29歳以下の若年層とその周囲の保護者・教職員など。相談受付時間は期間中の午後6時から午後10時まで。アカウントを友だち追加登録すれば相談が可能で、全心連のサポートのもと、全国SNSカウンセリング協議会のSNS専門カウンセラーがLINEのトークを通じて対応する。