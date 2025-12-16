Number_i、DOMOTO、Official髭男dism、福山雅治、Travis Japan…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月13日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。12月13日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（12月13日（土）付）を発表しました。ランキング圏外から再登場！ 過去にリリースした楽曲をアコースティック編成にリアレンジしたフルアルバム『Acoustic Album 1』を12月3日にリリース。その1曲目に収録された同曲が再ランクイン！先週2位から7ランクダウン↓ 11月26日にリリースされた40枚目のシングルが、3週連続でランクイン。12月19日（金）～21日（日）は、東京都・日本武道館で「40thSGアンダーライブ」が開催されます。初登場！ 11月19日にリリースされたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』でYOASOBIがカバーした楽曲です。先週5位から2ランクダウン↓ 同曲が1曲目に収録されているメジャーサードアルバム『physical mind』が12月10日にリリース。さらに、このアルバムのアナログレコード盤が2026年1月21日（水）にリリースされることも発表されています。先週4位から2ランクダウン↓ シングル「THE WINTER MAGIC」のリード曲が5週連続でランクイン！ 日本レコード協会は、2025年11月度「ゴールドディスク認定作品」を発表し、発売初週で100万枚のミリオンを突破した同シングルがミリオン作品に認定されました。初登場！ 12月3日にリリースされたサードアルバム『’s travelers（ストラベラーズ）』のリード曲です。先週1位から3ランクダウン↓ 13日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組「福山雅治 福のラジオ」では、12月24日（水）公開の映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の主題歌で、福山さんとB’z稲葉浩志さんがコラボレーションした新曲「木星 feat. 稲葉浩志」がラジオ初オンエアされました。初登場！ 同曲は、12月1日にサプライズリリースされた「Stand By You」以来、約7年ぶりとなるノンタイアップシングルです。初登場！ 2001年にリリースされたKinKi Kids 13枚目のシングル「Hey！ みんな元気かい？」のカップリング曲として収録された同曲を、今年グループ名を変更したDOMOTOが、ファーストデジタルシングルとして12月3日に配信リリースしました。そして、今週の第1位は……？初登場！ 総再生数が累計3億回を突破しているセカンドアルバム『No.Ⅱ』のデラックス盤『No.Ⅱ (Deluxe)』を12月1日に配信限定でリリース。同曲は、そのデラックス盤に追加収録された新曲です。――番組ではほかにも、ゲストパートに緑黄色社会の長屋晴子（ながや・はるこ）さんと穴見真吾（あなみ・しんご）さんが登場。11月12日にリリースしたシングル「My Answer」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ